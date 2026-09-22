Минфин 23 сентября проведет аукционы по размещению остатков двух выпусков ОФЗ

Облигации 26249 будут погашены 16 июня 2032 г., а 26253 – 6 октября 2038 г. Заявки на них будут приниматься с 12:00 до 12:30 мск и с 14:30 до 15:00 мск соответственно через Мосбиржу и СПВБ. Ввод цены отсечения для ОФЗ будет осуществлен через полчаса после окончания приема заявок.