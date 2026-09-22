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Главная / Инвестиции /

Минфин 23 сентября проведет аукционы по размещению остатков двух выпусков ОФЗ

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин РФ планирует провести 23 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков 26249 и 26253. Об этом ведомство сообщило на сайте.

Облигации 26249 будут погашены 16 июня 2032 г., а 26253 – 6 октября 2038 г. Заявки на них будут приниматься с 12:00 до 12:30 мск и с 14:30 до 15:00 мск соответственно через Мосбиржу и СПВБ. Ввод цены отсечения для ОФЗ будет осуществлен через полчаса после окончания приема заявок.

Будут размещены остатки указанных выпусков. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, объяснил Минфин. Расчеты по сделкам будут проводиться на следующий день.

Предыдущие аукционы Минфин провел 16 сентября. Тогда были размещены ОФЗ-ПД выпусков 26238 в объеме 22,83 млрд руб., а также 26252 в объеме 116,74 млрд руб. Их средневзвешенные доходности составили 16% и 16,3% годовых.

9 сентября Минфин также провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26218 и 26230 в объеме остатков, доступных для размещения.

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