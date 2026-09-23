Индекс Мосбиржи превысил 2310 пунктов после открытия основных торгов
Индекс Московской биржи после открытия основных торгов в моменте достиг отметки в 2311,57 п. Его валютный аналог индекс РТС на максимуме вырос до 866,22 п., свидетельствуют данные торговой площадки.
После двух попыток преодолеть уровень в 2311 п. индекс Мосбиржи сдался. По состоянию на 10:13 мск показатель приблизился к значению закрытия торгов – 2301,04 п. Он прибавил всего 0,04%. Индекс РТС повторил маневр, его значение равно 862,15 п. (+0,04%).
Снижение показали «Позитив» (-1,13%), «Северсталь» (-0,76%), X5 (-0,7%), ММК (-0,67%), «Русагро» (-0,54%).
Курс юаня составил 12,625 руб. Китайская валюта выше уровня установленного ЦБ официального курса (12,53 руб.). Официальный курс доллара составляет 84,06 руб.