Индекс Мосбиржи превысил 2310 пунктов после открытия основных торгов

После двух попыток преодолеть уровень в 2311 п. индекс Мосбиржи сдался. По состоянию на 10:13 мск показатель приблизился к значению закрытия торгов – 2301,04 п. Он прибавил всего 0,04%. Индекс РТС повторил маневр, его значение равно 862,15 п. (+0,04%).