Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX149,73-0,62%CNY Бирж.12,557-0,35%IMOEX2 295,73-0,19%RTSI860,25-0,19%RGBI112,3-0,12%RGBITR768,32-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи превысил 2310 пунктов после открытия основных торгов

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Московской биржи после открытия основных торгов в моменте достиг отметки в 2311,57 п. Его валютный аналог индекс РТС на максимуме вырос до 866,22 п., свидетельствуют данные торговой площадки.

После двух попыток преодолеть уровень в 2311 п. индекс Мосбиржи сдался. По состоянию на 10:13 мск показатель приблизился к значению закрытия торгов – 2301,04 п. Он прибавил всего 0,04%. Индекс РТС повторил маневр, его значение равно 862,15 п. (+0,04%).

Лидерами роста акций на Мосбирже стали «Озон» (+2,67%), VK (+1,78%), БСП (+1,73%), «Газпром» (+1,67%), а также «Новатэк» (+1,05%).

Снижение показали «Позитив» (-1,13%), «Северсталь» (-0,76%), X5 (-0,7%), ММК (-0,67%), «Русагро» (-0,54%).

Курс юаня составил 12,625 руб. Китайская валюта выше уровня установленного ЦБ официального курса (12,53 руб.). Официальный курс доллара составляет 84,06 руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её