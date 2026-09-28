Вагит Алекперов возглавил список Forbes по крупнейшим дивидендам

24 сентября министр финансов Антон Силуанов объявил, что пассивные доходы граждан – от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования – будут облагаться по шкале от 13 до 22%. По его словам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Владимир Еремкин сообщил «Ведомостям», что включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу НДФЛ принесет более 100 млрд руб. доходов государству.