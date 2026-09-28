Вагит Алекперов возглавил список Forbes по крупнейшим дивидендам
Президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов занял первое место в списке из 75 россиян с наибольшими выплаченными дивидендами, опубликованном Forbes.
Сумма косвенных и прямых дивидендов Алекперова от «Лукойла» составила 106,2 млрд руб.
Второе место досталось председателю правления «Новатэка» Леониду Михельсон и его семье. Они получили 87,1 млрд руб. прямых и косвенных дивидендов от «Новатэка» и «Сибур Холдинга». На третьей строчке – член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко: ему досталось 71,5 млрд руб. косвенных дивидендов от «Новатэка и "Сибур Холдинга". В первой пятерке также оказались президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев (40,5 млрд руб.) и совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман (39,5 млрд руб.).
24 сентября министр финансов Антон Силуанов объявил, что пассивные доходы граждан – от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования – будут облагаться по шкале от 13 до 22%. По его словам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Владимир Еремкин сообщил «Ведомостям», что включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу НДФЛ принесет более 100 млрд руб. доходов государству.