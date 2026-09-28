Акции «Евротранса» выросли более чем на 20%

26 сентября РБК со ссылкой на два источника сообщил, что сеть АЗС «Трасса» могут передать во внешнее управление. С такой инициативой выступили в Минэнерго РФ. Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. Решение по этому вопросу пока не принято. Согласно материалу, также рассматривается возможность получения активов «Трассы» одной из вертикально интегрированных компаний.