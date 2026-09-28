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Главная / Инвестиции /

Акции «Евротранса» выросли более чем на 20%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акции ПАО «Евротранс» с начала торгов набрали 20% от стоимости. Причиной роста может быть предложение Минэнерго применить к активам механизм внешнего управления.

По состоянию на 10:23 мск акции торгуются по 25,55 руб. Их стоимость выросла на 19,67% в сравнении закрытием предыдущего дня. На максимуме ценные бумаги достигли отметки в 26,7 руб. за штуку.

После начала основной сессии Мосбиржа объявила дискретный аукцион для обыкновенных акций «Евротранса» в период с 9:10 мск до 9:40 мск в режиме торгов «Т+». Причиной стал рост цены акций компании более чем на 20%

26 сентября РБК со ссылкой на два источника сообщил, что сеть АЗС «Трасса» могут передать во внешнее управление. С такой инициативой выступили в Минэнерго РФ. Предложение обосновывают необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. Решение по этому вопросу пока не принято. Согласно материалу, также рассматривается возможность получения активов «Трассы» одной из вертикально интегрированных компаний.

Инициатива поступила до задержания топ-менеджеров и совладельцев «Евротранса», которому принадлежит сеть АЗС. Тогда правоохранители выявили факты хищения топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области.

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