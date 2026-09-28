Акции ВТБ выросли на 4% на повышенных объемах торгов
Акции ВТБ в моменте выросли почти 4%. Объем торгов составил 3,41 млн руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 11:57 мск акции торгуются по 52,47 руб за акцию. По сравнению с ценой закрытия разница составила 2,63%.
Активный рост начался в 10:20 мск. Пик был достигнут в 10:50 мск.
24 сентября ВТБ перенес проведение вторичного публичного размещения акций (SPO) на октябрь, заявил председатель правления банка Андрей Костин. При этом банк не отказывается от планов провести размещение.
27 мая первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о планах провести SPO в начале осени. Банк мог разместить до 6,3 млрд акций и привлечь более 547 млрд руб.