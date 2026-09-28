Индекс гособлигаций снизился почти до отметки 111 пунктов
Индекс Мосбиржи государственных облигаций (индекс RGBI) в моменте снизился до 111,89 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 12:55 мск показатель составил 111,9 п. В сравнении с закрытием предыдущего торгового дня индекс ОФЗ снизился на 0,29%.
Сентябрь считается исторически сложным месяцем для мировых площадок из-за того, что мировые фонды занимаются ребалансировкой портфелей после лета. Для долгосрочных облигаций как на российском рынке, так и на глобальном рынке он считается самым неудачным.
23 сентября Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26253 на 15,268 млрд руб. по номиналу. Срок погашения выпуска приходится на октябрь 2038 г.
Предыдущие аукционы Минфин провел 16 сентября. Тогда были размещены ОФЗ-ПД выпусков 26238 в объеме 22,83 млрд руб., а также 26252 в объеме 116,74 млрд руб. Их средневзвешенные доходности составили 16% и 16,3% годовых.