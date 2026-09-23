Минфин разместил ОФЗ-26253 на 15,27 млрд рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26253 на 15,268 млрд руб. по номиналу. Срок погашения выпуска приходится на октябрь 2038 г., говорится в сообщении ведомства.
Спрос инвесторов на аукционе составил 66,472 млрд руб., что значительно превысило объем размещения. Цена отсечения была установлена на уровне 85,0101% от номинала, а средневзвешенная цена составила 85,0122% от номинала.
Доходность ОФЗ-26253 по цене отсечения достигла 16,44% годовых. Средневзвешенная доходность также составила 16,44% годовых.
Днем ранее Минфин также анонсировал аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26249. В сообщении ведомства говорилось, что облигации будут погашены 16 июня 2032 г., а 26253 – 6 октября 2038 г.
Предыдущие аукционы Минфин провел 16 сентября. Тогда были размещены ОФЗ-ПД выпусков 26238 в объеме 22,83 млрд руб., а также 26252 в объеме 116,74 млрд руб. Их средневзвешенные доходности составили 16% и 16,3% годовых.
9 сентября Минфин также провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26218 и 26230 в объеме остатков, доступных для размещения.