Переводы активов в «Сберинвестиции» в 11 раз превысили выводы

В топ-5 эмитентов вошли «Сбер», «Лукойл», ТКГ-1, ВТБ и X5. Больше всего активов перевели клиенты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Самарской области. В «Сберинвестициях» посчитали, что 81% из них – мужчины, 19% – женщины. Основная аудитория – инвесторы 46–65 лет (47%) и 36–45 лет (32%). Всего на эти две возрастные группы приходится около 79% клиентов.