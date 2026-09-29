Переводы активов в «Сберинвестиции» в 11 раз превысили выводы
За первые три недели работы системы быстрых переводов ценных бумаг между брокерами приток активов в «Сберинвестиции» из других брокеров превысил отток более чем в 11 раз, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Переводов в «Сберинвестиции» по числу операций было в семь раз больше, чем на вывод. В структуре чистого притока почти поровну распределились акции (48%) и облигации (45%). Около 6% пришлось на биржевые паевые фонды, менее процента – на другие инструменты.
В топ-5 эмитентов вошли «Сбер», «Лукойл», ТКГ-1, ВТБ и X5. Больше всего активов перевели клиенты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Самарской области. В «Сберинвестициях» посчитали, что 81% из них – мужчины, 19% – женщины. Основная аудитория – инвесторы 46–65 лет (47%) и 36–45 лет (32%). Всего на эти две возрастные группы приходится около 79% клиентов.
«Мы видим в этом начало нового этапа для всего рынка: подобно тому как система быстрых платежей в своё время изменила банковскую отрасль, система быстрых переводов ценных бумаг меняет правила игры и для фондового рынка – сложность перехода больше не удерживает инвестора у брокера. Поэтому мы системно снижаем издержки для инвесторов», – заявил руководитель брокерского бизнеса «Себринвестиций» Станислав Портненко.
Система переводов была запущена 1 сентября. Прежде переводы между брокерами были усложнены. Подать поручения о переводе инвестору было необходимо по двум разным формам – на списание и зачисление. Поручения зачастую подаются в бумажном виде, так что необходимо личного посетить офис депозитария. По новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями без поручения клиента.