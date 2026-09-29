В ВТБ прогнозируют снижение объемов секьюритизации потребкредитов

14 сентября Банк России сообщил, что будут установлены макропруденциальные надбавки на уровне 250% по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями средств по потребкредитам. Также надбавки введены по кредитным требованиям к специализированным обществам, эмитирующим такие бумаги.