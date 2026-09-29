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В ВТБ прогнозируют снижение объемов секьюритизации потребкредитов

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2027 г. ВТБ планирует продолжить программы секьюритизации потребительских кредитов, но прогнозирует снижение объемов из-за изменений регулирования. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов, передает «Интерфакс».

14 сентября Банк России сообщил, что будут установлены макропруденциальные надбавки на уровне 250% по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями средств по потребкредитам. Также надбавки введены по кредитным требованиям к специализированным обществам, эмитирующим такие бумаги.

К ипотечным облигациям надбавки не применяются. Для банков-инвесторов итоговый коэффициент риска с учетом надбавки – 52%, для оригинаторов на стандартизированном подходе – 315%. Новые правила начнут действовать с 15 октября этого года.

1 июня «Ведомости» писали, что у банков, которые покупают обеспеченные потребкредитами облигации, вырастет нагрузка на капитал. Тогда Банк России планировал выделить отдельный сегмент требований, к которым сможет устанавливать макропруденциальные надбавки. Речь тогда шла о вложениях кредитных организаций в секьюритизированные облигации, обеспеченные денежными потоками от потребительских кредитов.

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