Cloud.ru разместит второй выпуск облигаций на 10 млрд рублей
Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru (ООО «Облачные технологии») планирует разместить второй выпуск облигаций с плавающим купонным доходом в объеме не менее 10 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщи представитель компании.
Срок обращения выпуска планируется на 2,5 года. Ставка купона будет определяться как ключевая ставка ЦБ плюс премия не более 200 б. п. Сбор книги заявок ожидается 8 октября.
«Привлеченные средства будут направлены на развитие облачной и ИИ-инфраструктуры, расширение текущей продуктовой линейки и запуск новых бизнес-направлений», – рассказал генеральный директор Cloud.ru Михаил Лобоцкий.
Чистая прибыль Cloud.ru за шесть месяцев 2026 г. составила 6,03 млрд руб., что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. EBITDA составила 27,5 млрд руб. (-0,2% год к году), рентабельность по EBITDA – 73%. Соотношение чистого долга к EBITDA LTM – 0,35х.
27 февраля аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило провайдеру облачных и AI-технологий Cloud.ru кредитный рейтинг ruAА+ со стабильным прогнозом.