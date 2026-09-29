Cloud.ru разместит второй выпуск облигаций на 10 млрд рублей

Чистая прибыль Cloud.ru за шесть месяцев 2026 г. составила 6,03 млрд руб., что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. EBITDA составила 27,5 млрд руб. (-0,2% год к году), рентабельность по EBITDA – 73%. Соотношение чистого долга к EBITDA LTM – 0,35х.