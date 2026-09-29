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Минфин 30 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26228

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин РФ 30 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дата погашения серии указана 10 апреля 2030 г. Выпуск будет размещен в объеме доступных остатков. Минфин напомнил, что объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой премии к сложившимся на рынке уровням доходности.

Ввод заявок на размещение будет проходить с 12:00 до 12:30 мск. В 14:00 начнется ввод цены отсечения. Заявки могут подаваться через Мосбиржу или СПВБ. Расчеты по сделкам будут проводиться на следующий день.

Ранее ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым объем рынка ОФЗ на 1 сентября составил 32,99 трлн руб.

23 сентября Минфин России разместил на безлимитном аукционе ОФЗ-ПД серии 26253 на 15,268 млрд руб. по номиналу. Срок погашения выпуска приходится на октябрь 2038 г.

Предыдущие аукционы Минфин провел 16 сентября. Тогда были размещены ОФЗ-ПД выпусков 26238 в объеме 22,83 млрд руб., а также 26252 в объеме 116,74 млрд руб. Их средневзвешенные доходности составили 16% и 16,3% годовых.

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