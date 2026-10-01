Выручка группы «МГКЛ» за девять месяцев выросла в 2,2 раза
Выручка группы «МГКЛ» («Мосгорломбард») за январь – сентябрь 2026 г. выросла в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 г. и может достигнуть 39,6 млрд руб. Об этом сообщили в компании.
Количество розничных клиентов группы за девять месяцев увеличилось на 10% до 185 000 человек. Одновременно доля товаров, находящихся в портфеле более 90 дней, сократилась на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 9%.
Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин отметил, что операционные показатели отражают продолжающееся развитие бизнеса. По его словам, в сентябре компания в рамках программы обратного выкупа приобрела собственные бумаги на 27 млн руб., поддержав котировки.
Кроме того, группа выплатила более 136 млн руб. купонного дохода держателям облигаций. Лазутин подчеркнул, что компания продолжает защищать интересы инвесторов и акционеров.
Выручка группы «МГКЛ» за восемь месяцев 2026 г. выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество розничных клиентов группы за восемь месяцев текущего года выросло на 6% до 165 300 человек. Одновременно снизилась доля товаров, находящихся в портфеле более 90 дней: по итогам января – августа она составила 2,2% против 10% за аналогичный период 2025 г.
Чистая прибыль «МГКЛ» за два года выросла почти в 2,5 раза, а выручка – в 8,7 раза. МГКЛ сравнила три сопоставимых периода – первые полугодия с 2024 по 2026 г. Так, за шесть месяцев 2024 г. компания получила 3,1 млрд руб. выручки, за 2025 г. – 10,1 млрд руб., а за 2026 г. – 27 млрд руб. Основной вклад в рост внесла оптовая торговля драгоценными металлами, рассказали в МГКЛ. В ее выручке отражается полная стоимость проданного золота, поэтому расширение поставок быстро увеличивает оборот всей группы. Чистая прибыль за первое полугодие 2024 г. выросла до 225 млн руб., за 2025 г. – до 414 млн руб., а за 2026 г. – до 553 млн руб. За первые шесть месяцев 2026 г. EBITDA достигла 1,81 млрд руб., увеличившись на 63% год к году.
29 сентября совет директоров «МГКЛ» ввел чрезвычайный мораторий для совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами на период с 1 по 31 октября. Решение принято, чтобы минимизировать влияние на стоимость, а также риска обвинений в использовании инсайдерской информации при совершении операций с финансовыми инструментами. Под действие запрета попадают акции, облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты.