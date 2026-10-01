Выручка группы «МГКЛ» за девять месяцев выросла в 2,2 раза

Чистая прибыль «МГКЛ» за два года выросла почти в 2,5 раза, а выручка – в 8,7 раза. МГКЛ сравнила три сопоставимых периода – первые полугодия с 2024 по 2026 г. Так, за шесть месяцев 2024 г. компания получила 3,1 млрд руб. выручки, за 2025 г. – 10,1 млрд руб., а за 2026 г. – 27 млрд руб. Основной вклад в рост внесла оптовая торговля драгоценными металлами, рассказали в МГКЛ. В ее выручке отражается полная стоимость проданного золота, поэтому расширение поставок быстро увеличивает оборот всей группы. Чистая прибыль за первое полугодие 2024 г. выросла до 225 млн руб., за 2025 г. – до 414 млн руб., а за 2026 г. – до 553 млн руб. За первые шесть месяцев 2026 г. EBITDA достигла 1,81 млрд руб., увеличившись на 63% год к году.