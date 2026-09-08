Выручка группы «МГКЛ» выросла в 2,4 раза за восемь месяцев
Выручка группы «МГКЛ» («Мосгорломбард») за январь-август 2026 г., по прогнозу, может достичь 34,3 млрд руб., увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Ожидаемый показатель также превысит выручку группы за весь 2025 г., сообщили в компании.
Количество розничных клиентов группы за восемь месяцев текущего года выросло на 6%, до 165 300 человек. Одновременно снизилась доля товаров, находящихся в портфеле более 90 дней: по итогам января-августа она составила 2,2% против 10% за аналогичный период 2025 г.
«Несмотря на сложные внешние факторы, мы сохраняем стабильные темпы роста ключевых операционных показателей», – заявил генеральный директор «МГКЛ» Алексей Лазутин. По его словам, группа также работает над снижением волатильности котировок своих ценных бумаг. В числе рассматриваемых инструментов он назвал расширение программы.
По итогам первого полугодия 2026 г. группа увеличила чистую прибыль по МСФО на 34% год к году до 553 млн руб. По данным МГКЛ, консолидированная выручка компании выросла в 2,7 раза до 27 млрд руб., EBITDA увеличилась на 63% и достигла 1,81 млрд руб. При этом на ломбарды и ресейл пришлось 95% показателя. Чистая прибыль на 94% сформирована за счет ломбардного направления и ресейла. Базовая прибыль на акцию увеличилась на 37% до 0,46 руб. Выручка объединенного направления ломбардов и ресейла выросла в 1,7 раза.
Как сообщали «Ведомостям» в МГКЛ, по итогам семи месяцев 2026 г. компания получила выручку около 29,8 млрд руб. Она увеличилась в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г. Количество розничных клиентов группы за этот период выросло на 11% до 143 400 человек. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 2,3% (в январе – июле 2025 г. этот показатель был на уровне 14%). По словам Лазутина, рост клиентов обусловлен тем, что компания расширяет товарную матрицу и линейку услуг в ресейле и ломбардном сегменте.
3 сентября группа анонсировала старт выкупа собственных облигаций и усиление выкупа акций в рамках уже утвержденного байбэка с 7 сентября.