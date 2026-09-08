Выручка группы «МГКЛ» выросла в 2,4 раза за восемь месяцев

Как сообщали «Ведомостям» в МГКЛ, по итогам семи месяцев 2026 г. компания получила выручку около 29,8 млрд руб. Она увеличилась в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г. Количество розничных клиентов группы за этот период выросло на 11% до 143 400 человек. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 2,3% (в январе – июле 2025 г. этот показатель был на уровне 14%). По словам Лазутина, рост клиентов обусловлен тем, что компания расширяет товарную матрицу и линейку услуг в ресейле и ломбардном сегменте.