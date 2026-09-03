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МГКЛ анонсировал выкуп собственных облигаций с 7 сентября

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ПАО «МГКЛ» («Мосгорломбард») анонсировало старт выкупа собственных облигаций и усиление выкупа акций  в рамках уже утвержденного байбэка с 7 сентября. Об этом сообщил представитель компании.

Выкуп будет происходить в рамках уже утвержденного советом директоров процесса обратного выкупа ценных бумаг. Процесс направлен на поддержку котировок ценных бумаг и снижение волатильности публичного долго.

Акции и облигации будет приобретать дочернее общество МГКЛ – ООО «Команда МГКЛ». Информация о ходе реализации выкупа будет раскрываться в соответствии с требованиями регулятора.

2 июля совет директоров ПАО «МГКЛ» одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций компании объемом 897 млн руб. Тогда же сообщалось, что в рамках процедуры возможен выкуп облигаций. По итогам программы число акций МГКЛ в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.).

По итогам полугодия МГКЛ увеличила чистую прибыль по МСФО на 34% год к году до 553 млн руб. Консолидированная выручка компании выросла в 2,7 раза до 27 млрд руб., EBITDA увеличилась на 63% и достигла 1,81 млрд руб. При этом на ломбарды и ресейл пришлось 95% показателя.

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