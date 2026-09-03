МГКЛ анонсировал выкуп собственных облигаций с 7 сентября

По итогам полугодия МГКЛ увеличила чистую прибыль по МСФО на 34% год к году до 553 млн руб. Консолидированная выручка компании выросла в 2,7 раза до 27 млрд руб., EBITDA увеличилась на 63% и достигла 1,81 млрд руб. При этом на ломбарды и ресейл пришлось 95% показателя.