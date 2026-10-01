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Дом.РФ разместил выпуск ипотечных облигаций на 30 млрд рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дом.РФ секьюритизировал ипотечные активы «Дом.РФ банка» в объеме 30 млрд руб. Ипотечное покрытие выпуска серии БО-001P-70 на 91% сформировано из электронных закладных и включает более 6500 кредитов, сообщила компания.

По облигациям установлена плавающая купонная ставка, которая определяется как ключевая ставка ЦБ плюс 0,67 б. п. Выпуск планируется погасить 28 июля 2057 г. Ожидаемая дюрация составит 3,33 года. Ценные бумаги обеспечены поручительством ПАО «Дом.РФ», эмитентом бондов выступил «Ипотечный агент дом.РФ».

В компании отметили, что это 20-й выпуск ипотечных ценных бумаг. Общий размещенный объем таких выпусков составил более 337 млрд руб. Доля секьюритизированного таким образом ипотечного портфеля «Дом.РФ банка» достигла 28%.

29 сентября «Интерфакс» сообщал, что «Дом.РФ ипотечный агент» разместит облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-70 в объеме 30,19 млрд руб. В тот же день прошел сбор заявок.

23 сентября Дом.РФ разместил новый выпуск инфраструктурных облигаций в объеме не менее 15 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ РФ с прибавлением 1,55%. Эмитентом выпуска выступает ООО «СОПФ Дом.РФ», организатором и агентом по размещению – «Дом.РФ банк».

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