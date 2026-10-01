Акционеры «Черкизово» утвердили дивиденды за полугодие
Акционеры группы «Черкизово» на общем собрании утвердили выплаты дивидендов за полугодие в размере 120,19 руб. на одну обыкновенную акцию.
Дата отсечки установлена на 11 октября.
Чистая прибыль производителя мясной продукции «Черкизово» по МСФО за шесть месяцев составила 14,08 млрд руб. Результат в два раза превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Выручка выросла на 3,5% год к году до 141,60 млрд руб., валовая прибыль – на 14,4% до 43,11 руб. Операционная прибыль увеличилась до 22,98 млрд руб. (+31,8%). Скорректированный показатель EBITDA составил 27,22 млрд руб. (+37,7%).
Чистый долг группа уменьшила на 6,8% до 139,53 млрд руб. Инвестиционная программа была существенно сокращена – на 18,9% до 8,6 млрд руб. по сравнению с 10,6 млрд руб. в первом полугодии 2025 г., отметили в «Черкизово».
В марте акционеры «Черкизово» одобрили выплату дивидендов по результатам 2025 г. в размере 229,37 руб. на обыкновенную акцию.