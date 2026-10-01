«Норникель» выплатит дивиденды впервые с 2023 года
Акционеры горно-металлургической компании «Норильский никель» утвердили выплаты дивидендов за полугодие в размере 1,85 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на ленте раскрытия корпоративной информации.
На собрании также установили 12 октября датой, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов. На выплаты будет направлено 28,28 млрд руб.
Последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды в 2023 г. Общий размер объявленных дивидендов составил 139 920 млн руб. При этом размер дивидендов на акцию составил 915,33 руб. (4 апреля 2024 г. «Норникель» провел сплит).
Выручка «Норникеля» по МСФО за шесть месяцев составила $8,30 млрд (645,33 млрд руб.), что на 28,4% выше значения аналогичного периода в прошлом году. Валовая прибыль выросла на 45,0% год к году и составила $4,16 млрд (323,44 млрд руб.). Прибыль от операционной деятельности выросла практически в два раза – до $3,07 млрд (238,69 млрд руб.). Прибыль за период составила $2 млрд (155,5 млрд руб.). Рост составил 137,6%.
По итогам первого полугодия «Норникель» снизил объемы производства никеля относительно прошлого года на 2% до 85 000 т, а меди – на 5% до 203 000 т. При этом во II квартале производство никеля увеличилось на 4% в сравнении с I кварталом – до 43 000 т.