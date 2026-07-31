Выручка «Норникеля» за первое полугодие по МСФО выросла на 28,4%

Чистая прибыль «Норникеля» за первое полугодие по РСБУ составила 76,86 млрд руб., что на 31% выше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Выручка достигла значения в 542,65 млрд руб., увеличившись на 19% год к году. Общая величина активов за полгода выросла на 4% до 2,26 трлн руб., а общая величина обязательств практически не изменилась – 1,51 трлн руб.