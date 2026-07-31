Выручка «Норникеля» за первое полугодие по МСФО выросла на 28,4%
Выручка горно-металлургической компании «Норильский никель» за шесть месяцев составила $8,30 млрд (645,33 млрд руб.), что на 28,4% выше значения аналогичного периода в прошлом году. Промежуточный сокращенный консолидированный отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Валовая прибыль выросла на 45,0% год к году и составила $4,16 млрд (323,44 млрд руб.). Прибыль от операционной деятельности выросла практически в два раза до $3,07 млрд (238,69 млрд руб.). Прибыль за период составила $2 млрд (155,5 млрд руб.). Рост составил 137,6%.
Чистая прибыль «Норникеля» за первое полугодие по РСБУ составила 76,86 млрд руб., что на 31% выше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Выручка достигла значения в 542,65 млрд руб., увеличившись на 19% год к году. Общая величина активов за полгода выросла на 4% до 2,26 трлн руб., а общая величина обязательств практически не изменилась – 1,51 трлн руб.
По итогам первого полугодия «Норникель» снизил объемы производства никеля относительно прошлого года на 2% до 85 000 т, а меди – на 5% до 203 000 т. При этом во II квартале производство никеля увеличилось на 4% в сравнении с I кварталом – до 43 000 т.
Во II квартале производство платины выросло до 145 000 унций (+7%), а палладия снизилось до 590 000 унций (-3%). По итогам полугодия производство платины снизилось до 281 000 унций (-16%) и палладия до 1,199 млн унций (-14%).