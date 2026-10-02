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МГТС выкупила 1,13 млн префов в рамках байбэка

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) выкупило 1,13 млн привилегированных акций в рамках байбэка. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

МГТС совершила покупку 1 октября.

21 сентября совет директоров МГТС утвердил отчет об итогах предъявления миноритариями заявлений о продаже привилегированных акций. Количество выкупленных префов составляет 1,19% уставного капитала.

Цена покупки за одну привилегированную акцию составила 1501 руб. Сбор заявок на выкуп проходил с 10 июня по 13 сентября. Предельный размер выкупа составил 9,52 млн шт., или 10% акций, находящихся в обращении.

«Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке писал, что ПАО «МТС» не принимало участия в оферте для владельцев привилегированных акций МГТС.

Чистая прибыль МГТС и дочерних предприятий компании по МСФО в первом полугодии 2026 г. составила 14,69 млн руб. За аналогичный период 2025 г. чистая прибыль составила 14,13 млн руб. При этом выручка в январе – июне составила 26,59 млн руб. против 23,31 млн руб. за аналогичный период 2025 г. Долгосрочные обязательства компании увеличились до 13,48 млн руб. (в первом полугодии 2025 г. составили 12,79 млн руб.), а краткосрочные – до 26,66 млн руб. (в январе – июне 2025 г. составили 22,12 млн руб.).

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