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Главная / Инвестиции /

Цена на Brent умеренно снижается

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Нефть Brent на ICE Futures в моменте подешевела до $104,92 за баррель. Постепенное снижение началось вечером 15 октября.

По состоянию на 10:12 мск декабрьские фьючерсы на Brent торгуются по $105,22 за барр., что на 0,66% меньше значения закрытия предыдущего дня. За неделю при этом цены на нефть выросли на 0,5%.

Ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени подешевели до $97,25 за барр. – на 0,73%. На минимуме за день они стоили $97,02 за барр.

Reuters пишет, что к вечеру цены на нефть должны перейти к росту на фоне неопределенности в отношении поставок с Ближнего Востока и более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США. Чтобы вселить в рынок больше уверенности, необходимо какое-либо соглашение между США и Ираном.

13 октября «Ведомости» писали, что непродолжительное затишье в районе Персидского залива в очередной раз завершилось новыми ударами по торговым судам в районе Ормузского пролива. На фоне переговорного тупика США и Иран могут начать новый раунд активных военных действий после окончания выборов в конгресс.

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