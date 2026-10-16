Цена на Brent умеренно снижается

Reuters пишет, что к вечеру цены на нефть должны перейти к росту на фоне неопределенности в отношении поставок с Ближнего Востока и более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США. Чтобы вселить в рынок больше уверенности, необходимо какое-либо соглашение между США и Ираном.