Россия остается очень важным для AB InBev рынком

Статья опубликована в № 4617 от 26.07.2018 под заголовком: Карлос Брито: Мы в AB InBev варим пиво 600 лет. Мы пивовары и останемся ими навсегда

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Евгений Разумный / Ведомости

Мировая пресса последние лет 10 именует президента Anheuser-Busch (AB) InBev Карлоса Брито не иначе как «королем пива». За это время он двумя сделками суммарно на $160 млрд превратил компанию из лидера в недосягаемого гиганта, под контролем которого теперь треть мирового рынка пива. А еще Брито – так он просит называть себя, безо всяких вежливых «мистер», – прославился умением сокращать расходы и оптимизировать траты прежде всего собственным примером. Этот бразилец на деловые встречи часто приходит в джинсах и рубашке с вышитой красной эмблемой Budweiser, у него нет своего кабинета, к нему может обратиться с предложением или идеей любой в компании, на борту самолета его можно встретить в эконом-классе. Такое поведение не нарочитый отказ от статуса.

В будущем году Брито отметит 30-летний юбилей работы в компании, которую он теперь возглавляет. «Один из 10 базовых принципов AB InBev – относиться к компании не как к очередному месту работу, а как к собственному детищу, с которым ты связан на годы, если не навсегда», – не устает повторять Брито главное правило, словно мантру. «К собственному автомобилю вы всегда будете относиться c большим трепетом и вниманием, чем к арендованной машине: своевременно менять масло, проверять исправность мотора и тормозных колодок, следить за качеством бензина» – этим наглядным примером он описывает на открытых лекциях и выступлениях «идею собственности» AB InBev. «И дело тут не в деньгах или опционе – это такой образ мышления и восприятия реальности, который мы начинаем прививать людям, как только они переступили порог AB InBev», – подчеркивает Брито в своем первом интервью российскому СМИ. Он безгранично верит в то, что лучшие люди, объединенные большой мечтой, – вся суть AB InBev.

– Историческую сделку – покупку SABMiller (SAB) за $107 млрд – ваша компания закрыла два года назад. Ее много критиковали: цена слишком высока, вы переплачиваете. Какие выгоды в итоге получила Anheuser-Busch InBev?

– Я очень доволен сделкой: благодаря ей к нам присоединились настоящие профессионалы своего дела, они сосредоточены на бизнесе, а это самое главное. Также благодаря объединению с SAB мы расширили географию присутствия на рынках с большим потенциалом роста: это Латинская Америка, Африка, Азия. Кроме того, мы переняли у коллег из SAB много нового в том, что касается ведения бизнеса. Каждый раз, когда мы проводим такого рода сделки, мы стараемся научиться друг у друга. Особенно важен период с момента объявления до закрытия сделки – в среднем он длится 6–12 месяцев. На это время мы создаем специальные группы, ответственные за интеграцию. Их задача – сравнить лучшие практики обеих компаний в продажах, в маркетинге и проч., а затем выработать новые принципы ведения бизнеса для объединенной компании с целью сохранить все самое лучшее.

Резюмируя, отмечу, что 2017 год – первый полный после объединения – стал лучшим для компании за последние три года. Мы даже повысили наш прогноз относительно синергетического эффекта от сделки – с $2,8 млрд до $3,2 млрд.

– Вы упомянули о лучших практиках. Можете привести примеры?

– Их масса. Так, мы переняли у наших коллег комплексный подход в работе с пивом как категорией. Это касается как непосредственно портфеля брендов, так и потребностей покупателей и трендов на рынке. Они внедрили эту модель еще в 2009 г., в то время как мы в AB InBev работали, развивая каждый бренд по отдельности. Теперь же мы учимся более системно воспринимать наш портфель и оценивать роль каждого бренда внутри него: где мы сейчас, где будем через 3–5 лет. Такой подход позволяет принимать более глубокие и взвешенные решения.

– Благодаря сделке AB InBev стала абсолютным лидером на глобальном рынке пива, но развиваться путем поглощений с каждым разом будет все сложнее. Как вы собираетесь обеспечивать рост компании без крупных приобретений?

– Сделки M&A – лишь малая часть в развитии нашей компании. Гораздо более важным для нас был и остается органический рост. Перед 99,9% наших сотрудников стоит задача обеспечить именно органический рост наших продаж, и лишь 5–6 человек постоянно смотрят по сторонам в поисках возможностей роста извне. Так что у нас нет потребности в постоянных сделках M&A, чтобы развиваться. Если вы посмотрите на результаты компании за последние 10 лет, то увидите, что такие сделки обеспечили только половину роста продаж, другая половина – это органическое развитие.

– Но ведь даже оно не может продолжаться бесконечно. Вы ищете новые точки роста?

– Пиво разительно отличается от других категорий в напитках и продуктах питания в целом: глобально его продажи растут. В объемах – потому что в мире растет потребление пива на душу населения, в деньгах – за счет перехода покупателей на более дорогие бренды, т. е. происходит так называемая премиумизация. Так что пиво – очень интересная и в этом плане здоровая категория по сравнению с другими, где мы наблюдаем стагнацию и даже спад продаж.

– С чем это связано?