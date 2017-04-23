Певице Лолите Милявской запретили въезд на Украину

В воскресенье утром певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда Москва — Киев в пункте контроля железнодорожного сообщения «Конотоп». По ее словам, ей запретили въезд на Украину за посещение Керчи в 2015 г.

«Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Пересаживают сразу на другой поезд», — сообщила Милявская в Instagram.

Позже информацию подтвердил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он уточнил, что Милявской запрещен въезд на три года.

«На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке России Милявской Лолите было отказано в пересечении границы Украины и запрещен въезд на три года», — написал Слободян в Facebook.