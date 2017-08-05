На Украине возбудили дело после визита группы Scooter в Крым

В отношении участников группы Scooter на Украине возбуждено дело из-за выступления в Крыму. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-секретаря киевской прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяну Тихончик.

«По обращению народного депутата Верховной рады Украины Дмитрия Белоцерковца о нарушении требований украинского законодательства коллективом немецкой группы Scooter прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332-1 УК Украины по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (до 8 лет лишения свободы)», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос музыкантов.

Участники группы Scooter прибыли в Крым в ночь на 4 августа, чтобы принять участие в музыкальном фестивале ZBFest в Балаклаве. Их выступление состоялось вечером в пятницу.