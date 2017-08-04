Группа Scooter выступит в Крыму несмотря на угрозы Украины

Немецкая группа Scooter ночью прилетела в Симферополь, чтобы выступить на фестивале ZBFest в Балаклаве. «Полет прошел хорошо, а завтра у меня концерт», — сказал фронтмен группы Эйч Пи Бакстер. Выступление запланировано на вечер пятницы.

Ранее Bild писал, что музыкантам Scooter может грозить до восьми лет тюрьмы за выступление в Балаклаве. Издание отмечало, что лишение свободы маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд на Украину на срок до трех лет.

В фестивале также принимают участие Гарик Сукачев и «Бригада С», Сергей Галанин и группа «СерьГа».