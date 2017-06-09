Немецкому политику Виммеру запретили въезд на Украину из-за поездки в Крым

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на пять лет экс-депутату бундестага, бывшему зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывшему парламентскому статс-секретарю министерства обороны Германии Вилли Виммеру.

«Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на пять лет», - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу вечером.

По ее словам, такое решение было принято в связи с визитом Виммера в Крым в нарушение установленного порядка.

По данным СМИ, Виммер, являющийся членом партии «Христианско-демократический союз», посетил Крым в конце марта текущего года в составе делегации германских бизнесменов и политиков. Там он, в частности, встречался с властями Крыма, который в Киеве считают оккупированной территорией.