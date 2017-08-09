В Мурманском онкодиспансере убит заведующий поликлиническим отделением

В Мурманском областном онкодиспансере пациент зарезал врача и после этого покончил с собой, сообщает, ссылаясь на предварительную информацию следствия, сайт Следственного комитета России (СКР). По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Нападение было совершено утром 9 августа. По данным следствия, нападение было совершено на заведующего поликлиническим отделением онкодиспансера. Он погиб на месте от ножевых ранений. Напавший зарезался тем же ножом.

Следователи выясняют мотив преступления. В диспансере изъята медицинская документация. Также следствие планирует оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию охраны пациентов, медицинского персонала и пропускной режим.

Сайт онкодиспансера называет имя убитого врача - это действительно заведующий поликлиническим отделением Игорь Тюленев. В этом учреждении он проработал с 1995 г. «Благодаря его профессиональной деятельности квалифицированную онкологическую помощь получили сотни северян, на его счету — множество спасенных жизней», - говорится в сообщении. В связи с гибелью Тюленева соболезнования его жене и детям выразил минздрав Мурманской области.

По предварительным данным гостелерадиокомпании «Мурман», напавший приходил на прием к Тюленеву две недели назад, 9 августа он пришел без записи. Замруководителя областного управления СКР Кондратий Степанов заявил, что среди рассматриваемых версий есть и версия отрицательного отношения пациента «к поликлинике, к заведующему отделением, вызванного либо качественным, либо некачественным проведенным лечением».

Министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин сказал каналу «Мурман», что у напавшего не был диагностирован рак, хотя он ранее обращался в онкодиспансер с определенными проблемами. Почему возникла «такая нервная ситуация», в минздраве пока не понимают.