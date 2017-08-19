Захарова: позиция Израиля по «Собибору» граничит с предательством

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире канала «Россия 1», что позиция Израиля, который не возражал против недопуска России к обновлению мемориала в бывшем концлагере «Собибор», граничит с историческим предательством.

В концентрационном лагере «Собибор» в Польше 14 октября 1943 г. произошло восстание, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. В лагере были убиты 170 000 евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы.

Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия выступили инициаторами строительства нового мемориала на территории бывшего концлагеря. В 2013 г. в проекте пригласили участвовать и Россию, но в июле 2017 г. Варшава заявила о решении продолжить работу без Москвы.