МИД вызвал послов трех стран из-за ситуации с музеем «Собибор»

МИД России вызвал послов нескольких стран, которые поддержали решение продолжать работу над проектом обновления музея в нацистском лагере «Собибор» без участия России. Об этом заявила на брифинге в четверг представитель ведомства Мария Захарова.

«Вызывает недоумение, непонимание, удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту - Нидерланды, Словакия и Израиль, подчеркиваю, Израиль - изменили свою позицию в отношении российского участия», - отметила она.

По ее словам, ранее Россия на разных уровнях получала заверения, что она будет участвовать в проекте обновления музея. Москва была готова его финансировать.

«Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии», - подчеркнула Захарова (цитаты по «РИА Новости»),

«Собибор» - лагерь смерти, организованный нацистами в Польше, в котором они убили около 250 000 евреев. Действовал с 15 мая 1942 г. по 15 октября 1943 г., напоминает «Интерфакс». В июле 2017 г. Варшава уведомила Москву о решении продолжать сотрудничество по строительству нового мемориала без участия России.