«Хабаровских живодерок» суд отправил в колонию

Индустриальный районный суд Хабаровска назначил реальные сроки в колонии девушкам, которых признал виновными в жестоких убийствах животных, сообщает «Интерфакс». Алена Савченко получила четыре года и три месяца колонии общего режима, Алина Орлова - три года и десять дней колонии, уточняет ТАСС. «Интерфакс» напоминает, что дело так называемых «хабаровских живодерок» получило широкий общественный резонанс, поскольку девушки мучили животных и убивали их, фиксируя свои действия на фото и выкладывая их в интернет. Суд признал их виновными по статьям о жестоком обращении с животными, о разбое и об оскорблении чувств верующих. Обе также должны будут выплатить по 10 000 руб. компенсации морального вреда одному из потерпевших.

Третий фигурант дела, который животных не мучил, Виктор Смышляев, приговорен к трем годам колонии за возбуждение ненависти либо вражды (статья 282 Уголовного кодекса).

Процесс проходил с марта в закрытом режиме. Подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись. В последнем слове они просили суд о наказании, не связанном с лишением свободы. Прокурор просил для Савченко семь лет и шесть месяцев колонии, для Алины Орловой - шесть лет и 20 дней. Представитель хабаровского движения «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко сообщила, что считает приговор достаточно мягким и намерена обжаловать решение суда.

По версии суда и следствия, летом 2016 г. жертвами двух несовершеннолетних на тот момент жительниц Хабаровска стали не менее 15 животных - кошек, собак и птиц. Следствие заинтересовалось ими, когда в интернете стали распространяться фотографии девушек в окровавленных перчатках и фартуках с расчлененными телами животных и с еще живыми животными, напоминает «Интерфакс».

Также суд и следствие установили, что девушки с оружием напали на жителя города и отобрали у него деньги. Одна из обвиняемых разместила на своей странице в социальной сети изображения, выражающие неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих. Также одна из девушек и Виктор Смышляев сняли и смонтировали видеоролик с участием мужчины, «направленный на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе». Ролик они выложили в соцсети, напоминает ТАСС.