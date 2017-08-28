Подозреваемый в нападении на блогера в парке Горького не вышел на контакт со следствием

Подозреваемый в нападении на блогера Станислава Думкина в парке Горького не явился в следственные органы, где он находится – не известно. Это «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах Москвы. В конце прошлой недели широкий резонанс вызвала информация о том, что Думкина 13 августа избили люди, которым не понравился его внешний вид, и 20 августа он умер от травм головы. По факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

27 августа Следственный комитет сообщил, что подозреваемый установлен и опознан, это житель Москвы 1994 года рождения. СКР добавил, что подозреваемый скрывается от следствия, и призвал его самому прийти к следователям.

Главный фигурант дела – сын актера популярного телесериала «Интерны» Корней Макаров, сообщили «РИА Новости» и ТАСС их источники в правоохранительных органах.

Администрация парка Горького заявила, что нападение на Думкина произошло в ночь на 13 августа в 0.53 мск и продолжалось 11 секунд. В 1.03 на место нападения на Пушкинскую набережную прибыла скорая. «Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации. Лишь по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт. Соответствующие данные переданы в правоохранительные органы», – говорится в заявлении администрации. Там заверили, что парк является одним из самых безопасных мест в городе и правонарушения в нем единичны.