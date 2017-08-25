Ударивший корреспондента НТВ москвич приговорен к исправительным работам

Мировой суд № 396 района Якиманка приговорил к шести месяцам исправительных работ 32-летнего москвича Александра Орлова, сообщает агентство «Москва». Тот признал вину в том, что 2 августа во время прямого включения ударил корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева, который рассказывал о праздновании дня ВДВ в Парке Горького. Также с осужденного будет удержано 10% дохода в пользу государства.

Ранее шесть месяцев исправительных работ для Орлова попросил гособвинитель. Развозжаев поддержал его позицию. Орлов просил наказание, не связанное с лишением свободы.

Обвинение Орлову предъявлено по статье о побоях. Он признал вину и раскаялся, его дело рассматривалось в особом порядке. По версии обвинения, подсудимый 2 августа был пьян и решил ударить тележурналиста без значительного повода, из хулиганских побуждений.

Прокурор в суде зачитал телеграмму Орлова Развозжаеву, в которой осужденный отметил, что «вся страна стала свидетелем» его «отвратительного поступка». «Прошу принять мои извинения и искренне прошу у вас прощения», - написал он.

Ранее в августе Замоскворецкий районный суд приговорил его к пяти суткам административного ареста за неповиновение полицейским, которые задерживали его после нападения на журналиста НТВ.