Как москвичи наслаждаются долгожданной жарой
Аномально жаркая для августа погода продлится до середины рабочей недели
Аномальная для августа 30-градусная жара продержится в Московском регионе до середины рабочей недели, заявил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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Выходные в парке «Музеон»
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Пляж у Пушкинского пешеходного моста в парке Горького
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19 августа в Москве температура превысила норму на 8 градусов и составляла 29-32 градуса, уточнил директор Гидрометцентра
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Пляж у Пушкинского пешеходного моста в парке Горького
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На набережной
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В воскресенье в Москве держалась температура 31-33 градуса
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