Атмосферное давление в Москве продолжает бить рекорды

В среду в Москве атмосферное давление побило абсолютный рекорд сентября за всю историю метеонаблюдений, сообщает «Интерфакс». По данным портала «Метеоновости», на станции ВДНХ давление зафиксировано на уровне 767,2 мм ртутного столба (1022,6 гПа). Предыдущий исторический рекорд был установлен 25 сентября 2017 г. - 766,6 мм рт. ст. (1021,8 гПа), тогда был обновлен максимум для этого дня, прежде зафиксированный в 1973 г.

В четверг рекордно высокое давление сохранится, ожидают синоптики. С этого дня в столичном регионе ожидают похолодание в связи с приходом северного антициклона. Днем температура опустится до плюс девяти градусов.

В ночь на воскресенье в Подмосковье ожидаются заморозки - от минус 1 до плюс 4 градусов, сообщила агентству «Москва» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Первые заморозки в столичном регионе отмечались в ночь на 23 сентября. В пос. Черусти в Подмосковье столбики термометра опустились до минус 0,6 градуса.