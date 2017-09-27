Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб актер Клинаев‍

В Москве МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП на МКАД. Об этом рассказала представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели актера в ДТП на МКАД. Актер Егор Клинаев, проезжая мимо аварии, решил остановиться и оказать помощь пострадавшим. Однако после того, как он вышел из автомобиля, был сбит другой машиной.

Уголовное дело возбудило следственное подразделение УВД по ЮАО Москвы по ч. 3 ст. 264 УК. ДТП произошло в среду около 3.30 мск на МКАД. «В результате инцидента два человека пострадали и были направлены в медицинские учреждения, один человек погиб», — отметила Волк.

Клинаеву было восемнадцать лет. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Физрук», «Частное пионерское», «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Операция «Кукловод».