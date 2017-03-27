«Синий суп» показал себя последователями национальной пейзажной традиции

Группа «Синий суп» заслуженно любима поклонниками и деятелями нашего современного искусства. Работы художников впечатляют и запоминаются, они были не раз номинированы на премии и награждались «Инновацией», их постоянно выставляют и включают в сборные выставки – от видеоарта до национальных. Их видео, где море, пересеченное трещиной, волнуется, не двигаясь с места, открывало выставку Айвазовского в Третьяковской галерее. И это была не формальная дань музейной моде внедрять ужасно современное в классическое благолепие, а прямое указание на продолжение традиции.

Потому что работающие в технике компьютерной анимации, модные и ироничные, недавно справившие 40-летие участники «Синего супа» – Алексей Добров, Даниил Лебедев и Александр Лобанов – очевидные наследники русской живописи в самых характерных ее проявлениях. Точнее – пейзажной, не побоюсь сравнения – прямо Исаака Левитана.

По крайней мере, три самых значительных их видеопейзажа – «Оборона», «Озеро» и «Метель» – своей напряженной многозначительностью и свинцовой туманностью заставляют вспомнить, например, «Над вечным покоем». И не важно, что Левитан писал по холсту маслом с натуры, а «Синий суп» моделирует изображение на компьютере и демонстрирует его на экран через проектор. Даже, наверное, не так важно, что Левитан пытался передать в картине природы божье присутствие, а на современном видео пейзаж – место гиблое, богом оставленное, роковое. Но ощущение тоски, заброшенности в пространство и скрытой ирреальной угрозы – вот что объединяет классика с нашими современниками, русских художников с русскими душою зрителями.

Творческие планы На вопрос, не стали ли инсталляции в 3D их новым увлечением, члены «Синего супа» указали на свою последнюю работу «Каскад», где что-то все же происходит – вода стекает по лестнице. И уверяли, что заранее не планируют, чем займутся.

Первой запомнившейся работой «Синего супа» было видео «Эшелон» 2006 г. (тогда с группой работал и Валерий Патконен). Оно еще было динамичным – на двух экранах шли, громыхая, неизвестно куда неизвестно чем наполненные одинаково бесконечные эшелоны, а в третьей, напольной, проекции из открывающегося люка бесконечно падали с небес на землю перевязанные тюки. Здесь ничего левитановского еще не было, но образ бесконечного русского пространства присутствовал и производил угрожающее иррациональное впечатление.

Вторая серия работ «Синего супа» с магистральной, кажется, плохо соприкасается. Работы в 3D-анимации «Муть» и еще какая-то муть без названия, на которые надо смотреть сквозь очки, совсем не метафоры, а скорее визуализация состояний, и довольно противных. Здесь смотри не смотри, ничего не происходит. В отличие от пейзажей, которые имеют кульминацию, надо только ее дождаться – вот уже созерцаешь «Метель», ни на что не надеясь, а потом появляются люди, а потом их пожирает пространство.

Начинается же выставка с ранних, шутовских, даже игровых коротких видео «Синего супа», вполне характерных для конца 90-х.

Они доставляют удовольствие и вызывают недоумение – как вдруг случилось, что из популярного в стране самодеятельного зубоскальства выпускников Московского архитектурного института выросло монументальное, фресковое, серьезное видеоискусство.

Максим Стулов 1/11 Максим Стулов 2/11 Максим Стулов 3/11 Максим Стулов 4/11 Максим Стулов 5/11 Максим Стулов 6/11 Максим Стулов 7/11 Максим Стулов 8/11 Максим Стулов 9/11 Максим Стулов 10/11 Максим Стулов 11/11

У выставки «Синий суп XXI» есть еще одна часть – текстовая. Куратор Елена Селина сопроводила работы художников статьями пяти московских искусствоведов, увидевших в деятельности группы самые разные смыслы и указавших на различные источники их компьютерного творчества – от сюрреалистов с де Кирико во главе до Тарковского и Германа, Платонова и братьев Стругацких. Со всеми интерпретаторами можно согласиться, всех интересно читать, ведь когда искусство волнует непонятно чем, хочется в нем разобраться.

До 28 мая