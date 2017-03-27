В фильме «Могучие рейнджеры» выступают малолетние спасители мира – красный, синий, черный, желтая и даже розовая

Все в дыму и пламени. На берегу водоема лежит полумертвый инопланетянин, проигравший битву со Злом. Все его товарищи мертвы; он спешно зарывает в землю какие-то предметы. Зло в виде высокой зеленой женщины подходит к нему и надменно спрашивает: «Ну что, все еще не хочешь вместе со мной править Вселенной при помощи Кристалла?» «Ни за что», – отвечает инопланетянин, и тут взрыв сметает и неприятную женщину, и его самого.

Идут годы, десятилетия, века – в общем, через 60 миллионов лет на месте эпической битвы раскинулся унылый городок Эйнджел-Гроув. Чуть ли не главная звезда в нем – Джейсон Скотт, старшеклассник и игрок в американский футбол. Но после одной сомнительной шалости, закончившейся автокатастрофой, его выгоняют и из команды, и из школы; теперь он с браслетом на ноге должен посещать специальное учебное заведение для юных деликвентов. Там он знакомится с чернокожим аутистом, который вслед за своим покойным отцом все чего-то ищет в выработанном золотоносном карьере неподалеку от Эйнджел-Гроува. В конце первого учебного дня Джейсон вместе с новым приятелем отправится в карьер, познакомится еще с тремя старшеклассниками, которые любят проводить там вечера, увидит большой взрыв, узнает, что за скучным каменистым склоном таилась стена из стекла, и выковыряет из нее несколько камушков (красный, синий, розовый, черный и желтый); а потом машину, в которой едут все пятеро подростков, раздавит поезд.

Но наутро все проснутся в своих постелях. Разноцветные камни наделили их невероятной силой; теперь сжать в руке смартфон – значит превратить его в смятую железку. Днем детки снова отправятся в карьер и уж тогда узнают всю правду: в глубине руд спрятан космический корабль, на котором живут веселый робот Альфа-5 и бесплотный командир Зордон. А им, подросткам, которых отчего-то выбрали магические камни, предстоит стать Могучими рейнджерами и дать бой зеленой женщине (ее, кстати, зовут Рита, и она после 60 миллионов лет анабиоза вот-вот проснется).

Как известно многим людям моложе 40, «Могучие рейнджеры» – это детский телесериал, стартовавший в 1993 г., трэшевый до слез, но радовавший многих школьников (за несколько лет продажи соответствующих игрушек принесли прибыль в $6 млрд). В 90-е было снято два полнометражных фильма про рейнджеров; про один из них критик Роджерт Эберт злобно написал: «У героев есть имена, но у них нет никакой заметной индивидуальности. Никто из них не произносит ничего более интересного, чем «Эй, парни!» Что ж, даже самый злобный критик не скажет такого про новых «Рейнджеров»: режиссер Дин Израэлайт из кожи вон лезет, чтобы каждый из его героев обладал индивидуальностью. Она в данном случае жизненно необходима: чтобы сражаться, героям нужна броня, а она вырастает на коже при строго определенных условиях – нужно открыть в себе готовность к самопожертвованию, нужно признаться себе (а желательно – и другим) в своих недостатках, ну и т. д. У рейнджеров предыдущего поколения от такого на второй минуте взорвался бы мозг. Это нравоучительное кино воспитания, но Израэлайт ироничен и довольно аккуратен: пятеро героев получаются достаточно живыми, чтобы можно было им симпатизировать в их подростковых попытках найти себя и обрести броню (это называется английским словом morphin’ – трансформация).

Розовая броня Через два дня после начала проката в России «Рейнджерам» был присвоен новый возрастной рейтинг: вместо 16+ стало 18+. Повторяется недавняя история с «Красавицей и чудовищем», тоже получившими взрослый рейтинг: видите ли, одна из «могучих рейнджеров» – лесбиянка. Но если в «Красавице» второплановый персонаж, как бы гей, хотя бы бросал игривые взгляды на мужчин, то здесь у девушки спрашивают, нет ли у нее проблем с парнями. «Или... с подругами?» Многозначительное молчание, а потом героиня рассказывает, насколько традиционная во всех смыслах у нее семья и как ей (в принципе, крайне своевольной) приходится непросто. И когда у нее потом вырастает броня, она оказывается розового цвета. Это все. Вероятно, в оригинале диалог был более откровенным, но в русском варианте он выглядит именно так. Но ничто не помешало депутату Милонову на основании одного слова «лесбиянка» требовать полного запрета «Рейнджеров», которых он наверняка даже не видел.

Тут вспоминается похожее слово morphine. Помнится, герою Булгакова, злоупотреблявшему этим самым морфием, в галлюцинациях как-то явилась летящая над землей старушонка, которой он отчего-то сильно испугался. Здесь схожий образ развит полностью: 60 000 000-летняя старушонка Рита не только летает, но и убивает людей с целью вырвать у них золотые зубы. Она любит золото и нуждается в нем (в одном восхитительном эпизоде Рита догадывается зайти в ювелирный магазин), чтобы создать волшебный посох; с его помощью она вытащит из вышеупомянутого карьера все золото и создаст великана Голдара, тот выкопает для нее дарующий всемогущество Кристалл (да, он тоже в городке Эйнджел-Гроув, спрятан под пончиковой Krispy Creme), а там уж не за горами и гибель всей Земли. И Рита все ближе к цели – а рейнджеры-тинейджеры все тужатся, пытаясь понять, что им еще сделать, чтоб обрасти наконец супергеройской униформой.

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Это на самом деле бодрое и веселое кино. Элизабет Бэнкс, хорошая и очень красивая актриса, регулярно уродует себя ради характерных ролей в блокбастерах – и если в «Голодных играх» она была напудренной и наштукатуренной ведущей людоедского реалити-шоу, то здесь демонически хохочет и потрясает посохом, создавая выдающийся кэмповый образ Риты Зеленой. В качестве орудий передвижения у рейнджеров – крупные разноцветные динозавры и птеродактили (долго объяснять, но так уж получилось). Наставник – огромная маска, передвигающаяся по огромной стене и рассказывающая героям об их предназначении в жизни («Ты знаешь, что такое морфинг?» – «Да, но обычно я занимаюсь этим в душе»). А еще есть персонаж, который по ошибке доит быка вместо коровы. Но вся эта дичь хорошо контролируется режиссером; и когда Красный рейнджер в красном динозавре видит великана из расплавленного золота и абсолютно всерьез кричит: «Ни шагу назад!», вдруг чувствуешь себя 10-летним ребенком. Который заворожен происходящим и не очень понимает, почему он так ржет.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»