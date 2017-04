Российский ресторан третий год попадает в топ-30 лучших в мире

Опубликован ежегодный рейтинг лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants. В третий раз подряд в топ-50 вошел московский ресторан White Rabbit (шеф Владимир Мухин), в этом году он попал на 23-е место. В 2015 г. White Rabbit также занял 23-е место и заслужил отдельную награду Highest New Entry - за самый впечатляющий прорыв года и самое высокое место из тех ресторанов, что оказались в топ-50 в первый раз. В прошлом году Мухину присудили 18-е место. Пока это лучший результат для российского ресторана за всю историю рейтинга. В расширенный рейтинг (топ-100) этого года также попали московские рестораны Twins (шефы братья Иван и Сергей Березуцкие заняли 92-е место) и Selfie (шеф Анатолий Казаков удостоился 88-го места).

Концепция, которую Мухин реализует в White Rabbit, остается неизменной - современная интерпретация русской кухни, блюда из сезонных российских продуктов. Помимо основного меню в White Rabbit предлагается авторский дегустационный сет, который Мухин обновляет каждый год. Сейчас действует сет из восьми позиций (плюс пять комплиментов) стоимостью 8500 руб. Он включает, например, «кислые щи» с копченой селедкой, кундюмы с лосиными губами и крапивой, тавранчук из говяжьих ребер, приготовленный в квасе, иван-чай и кипрейный мед.

В 2017 г. Мухин стал соорганизатором первого в России международного гастрономического фестиваля Ikra. Он прошел в марте на курорте «Роза Хутор». Его участниками стали сеть звездных шефов, в том числе Массимо Боттура, лучший шеф 2016 г. в рейтинге The World’s 50 Best, и Ана Рош, лучшая женщина-шеф 2017 г. Программа фестиваля включала авторские ужины и гастрономические мастер-классы, спортивные и развлекательные вечеринки. На часть мероприятий, например ужин Массимо Боттуры и ужин закрытия, все столы были проданы еще до начала фестиваля.

White Rabbit Блюда из меню White Rabbit: Равиоли с камчатским крабом 1/4 White Rabbit Тавранчук из говяжьих ребер, приготовленный в квасе 2/4 White Rabbit «Баба короля Станислава», вымоченная в шампанском, абрикосы и мороженое из ряженки 3/4 White Rabbit Черный хлеб, черная смородина, топленое молоко 4/4

Лучшим шефом мира впервые признан Марк Уелкер из нью-йоркского Eleven Madison Park. Профессиональный почерк Уелкера - микс современной европейской и американской кухни. Помимо высоких мест в World’s 50 Best Restaurants (в прошлом году ресторан занял третье место, в 2015 г. - пятое) у ресторана три мишленовские звезды, пять звезд от Forbes Travel Guide и четыре от The New York Times. Прошлогодний лидер рейтинга, итальянский ресторан Osteria Francescana знаменитого шефа Массимо Боттуры, оказался на втором месте. Замыкает тройку лидеров испанский El Celler de Can Roca братьев Рока (лидер 2015 года).

Также в десятку лучших вошли рестораны Steirereck (Австрия, шеф Хайнц Райтбауэр), Mugaritz (Испания, шефы Андони Луиса Адуриса и Хуан Варгас), Asador Etxebarri (Испания, Виктор Аргинсонис), Gaggan (Таиланд, Гагган Ананд), Mirazur (Франция, Мауро Колагреко). Кроме того, в топ-10 попали сразу два перуанских ресторана - Maido (8-место, шеф Мицухару Цумура) и Central (5-е место, шеф Вирхилио Мартинес).

Независимая премия World’s 50 Best Restaurants Awards проводится британским журналом Restaurant Magazine ежегодно с 2002 г. Сначала жюри объявляет топ с 51-го по 100-е место, спустя неделю – с 1-го по 50-е. Лучших определяют тайным голосованием. В жюри премии входят ресторанные критики, шеф-повара, рестораторы и уважаемые гурманы. Помимо основного рейтинга в течение года публикуют дополнительные. Например, объявляют лучшую женщину-шефа, шефа-кондитера, лучшие рестораны Азии и Латинской Америки.