В Зальцбурге завершился юбилейный Пасхальный фестиваль

Полувековой юбилей – серьезная цифра для любого фестиваля, тем более для организованного самим Гербертом фон Караяном. Юбилей отметили на широкую ногу – нынешний худрук Пасхального Кристиан Тилеман не только сам много выступает с возглавляемым им Дрезденским оркестром, он пригласил именитых коллег – Венский и Берлинский филармонические оркестры.

Тилеман продемонстрировал способность к широкому жесту, вызывающему уважение и восхищение. В 2013 г. берлинцы покинули Зальцбург, где их оркестр был фестивалеобразующим еще со времен Караяна; никто не ожидал их скорого возвращения, тем более что возглавляющего Берлинский филармонический Саймона Рэттла прежде не раз освистывали на местных оперных премьерах – дескать, симфонический он дирижер, и только.

Оценка суровая и несправедливая, хорошо хоть, что его выдающийся талант симфониста доказывать не нужно. Берлинцы исполнили Шестую симфонию Малера; такой сгусток мысли, такую энергию звука встречаешь в концертных залах не то что не каждый день, но даже не каждый год. Прочтение Малера Рэттлом контрастировало с концепцией Франца Вельзера-Мёста – Девятая симфония, исполненная им с Венским оркестром, напоминала скорее о хаосе мира, чем о способности художника сводить концы с концами, обнаруживая в итоге связи между разбросанными было осколками.

Впрочем, всегда можно сослаться на неудачную акустику – в одном из интервью Тилеман заговорил о неровном звукораспределении в Большом фестивальном дворце (это заботило еще Караяна). Соседние кресла могут находиться в разных акустических зонах, сказал Тилеман, впечатление от одного и того же исполнения у рядом сидящих слушателей бывает противоположным, с этим пора что-то делать.

Дело иногда в самих слушателях, но они в Зальцбурге подкованные, многие приезжают десятилетиями, несмотря на цены, которые достигают 490 евро за оперу, – в этом году Вера Немирова поставила «Валькирию» в старых декорациях Гюнтера Шнайдера-Симсена, полвека назад ею открывался первый фестиваль. Тогда против караяновского начинания выступала католическая церковь, начавшая переписку по поводу не только уместности вагнеровской тетралогии в дни Пасхи (либретто и впрямь далеко от канонического христианства), но и расписания. Священникам не нравилось, что концерты совпадали с праздничными службами, об этом напоминает юбилейная выставка в музее Зальцбурга. К выставке прилагался симпозиум по «Валькирии», фестиваль организовал и конференцию о цифровых технологиях в музыке Music Tech Conference. Шестизначную сумму на ее проведение, а также на приезд венцев и берлинцев предоставила вдова Караяна Элиет. Она и сама появилась на сцене, когда вручала премию им. Караяна, – точнее, у сцены, поскольку подняться наверх уже не смогла.

В следующий раз Фестиваль-2018 пройдет под знаком итальянской музыки. Покажут две оперы – «Тоску» в постановке Филиппа Штёльцля с Аней Хартерос и Александром Антоненко и одноактный «Сатирикон» Бруно Мадерны на сюжет из Петрония. В концертных программах – Бах, Мендельсон, Брамс, Пуччини и София Губайдулина.

Премию получил новый любимец Зальцбурга – 26-летний пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов. Его каденции к 21-му концерту Моцарта для фортепиано поразили публику. Трифонов, приглашенный в этом сезоне Саксонской капеллой как Capell-Virtuos, уже играл под управлением Тилемана в Дрездене и Лондоне, в мае начнется совместное турне в Рим, Париж и Вену. Конечно, их подход к Моцарту настолько различен, что впору задаться вопросом, зачем такой союз возник, но искусство вправе экспериментировать и сочетать порой несочетаемое.

Трифонов участвовал и в «Концерте для Зальцбурга», проходящем для жителей города, цены на билеты здесь демократичны. За пульт собирался встать Жорж Претр, но после его кончины дирижировать решили Тилеман и Лоренцо Виотти. На этом концерте Элиет фон Караян и передала пианисту премию с чеком на 50 000 евро. Прежде ее вручали в Баден-Бадене, среди лауреатов был Валерий Гергиев, теперь премию перенесли в Зальцбург. Имя следующего лауреата уже известно, это виолончелистка Соль Габетта.

Зальцбург