Люкс
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Breitling поменяет хозяина

Производителя люксовых часов Breitling покупает инвестфонд CVC.

Владелец компании Теодор Шнайдер сохранит миноритарную долю и реинвестирует часть денег
Новый владелец Breitling обещает развивать продажи бренда на изученных и новых рынках
Новый владелец Breitling обещает развивать продажи бренда на изученных и новых рынках
Breitling

Инвестиционная группа CVC Capital Partners объявила, что ее фонд CVC Fund VI приобретет 80% производителя всемирно известных часов Breitling у его основного владельца Теодора Шнайдера. Финансовые подробности сделки не раскрываются; по данным Reuters, компания для сделки оценена в 800 млн евро. По условиям сделки Шнайдер реинвестирует в компанию 20%, отмечается в сообщении CVC. Представители CVC и Breitling по существу не ответили на запросы «Ведомостей».

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