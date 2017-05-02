Производителя люксовых часов Breitling покупает инвестфонд CVC.

Новый владелец Breitling обещает развивать продажи бренда на изученных и новых рынках
Breitling
Инвестиционная группа CVC Capital Partners объявила, что ее фонд CVC Fund VI приобретет 80% производителя всемирно известных часов Breitling у его основного владельца Теодора Шнайдера. Финансовые подробности сделки не раскрываются; по данным Reuters, компания для сделки оценена в 800 млн евро. По условиям сделки Шнайдер реинвестирует в компанию 20%, отмечается в сообщении CVC. Представители CVC и Breitling по существу не ответили на запросы «Ведомостей».