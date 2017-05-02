Досуг
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Большой брат-демократ

В антиутопии «Сфера» Большой брат стал демократом

Фильм утверждает, что слежка всех за всеми вполне хороша, надо только устранить отдельные недостатки
Героиня Эммы Уотсон учится не бояться, что за ней все время подглядывают
Героиня Эммы Уотсон учится не бояться, что за ней все время подглядывают
Impuls Pictures AG

На 20-й минуте просмотра «Сферы» я придумал мобильное приложение «Активный киноман». Специально для молодежных антиутопий про высокие технологии. Создатели этих фильмов любят имитировать мессенджеры и выводить на экран комментарии в красивых окошечках. Героиня движется по коридору и обрастает надписями: «вау!», «ты клевая», «твой парень козел». В моем приложении их должны писать зрители (блокировку нецензурной лексики можно предусмотреть: написал слово из трех букв – на экране появился цветочек, написал снова – приложение показывает тебе кукиш и выключается). А пока, без «Активного киномана», смотреть «Сферу» утомительно. Совсем ведь негде написать: «не тормозите, и так провален ритм», «этот диалог – полная чушь» или «вам не совестно размазывать эту жиденькую кашку на два часа?»

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Речь идет о мире окончательно победивших социальных сетей, слившихся в одну суперсеть. Даже больше. «Сфера» (на самом деле «Круг» – Circle) – это одновременно Facebook, Google и Apple. Тотальная структура, Большой дружелюбный брат, благодаря которому вы не только заводите друзей, делитесь мыслями о съеденном завтраке и постите котиков, но и следите за своим здоровьем и здоровьем близких, а в случае опасной ситуации получаете немедленную помощь. В начале фильма здешний Стив Джобс в исполнении Тома Хэнкса в дешевых джинсах проводит презентацию нового устройства, которое сделает мир совершенно прозрачным. Это камера-глаз, которую можно незаметно установить где угодно. Парламент пытается запретить повсеместное подглядывание, но прогресс не остановишь. Одна из сенаторов уже готова стать первым «абсолютно прозрачным политиком» и предоставить всем желающим в любое время доступ к своей почте, звонкам и sms.

Ноги так ноги

В тексте не упомянута подруга главной героини, которая без особого объяснения причин разочаровывается в «Сфере» и убегает из нее на длинных ногах, заслуживших отдельное внимание. Потому что это ноги актрисы Кэрен Гиллан, игравшей в сериале «Доктор Кто» (версия 2005 г.), где про ее героиню Эми Понд было как-то сказано, что она «сделана из ног и это всем ногам ноги».

А главная героиня, новобранец «Сферы» Мэй (Эмма Уотсон), идет еще дальше – она согласна сделать прозрачной всю свою жизнь минус три минуты на посещение туалета, когда камера-глаз стыдливо выключается. И только ушедший в тень гениальный создатель «Сферы» Тай (Джон Бойега) сокрушенно качает головой и объясняет Мэй, которой почему-то доверяет, что все это до добра не доведет. Подтверждение не заставляет себя долго ждать. Во-первых, Мэй случайно показывает всему миру, как ее мать занимается сексом с отцом, страдающим рассеянным склерозом. Во-вторых, так же случайно становится инициатором травли влюбленного в нее ровесника-соседа, который что-то тихо мастерил из оленьих рогов, а благодаря «Сфере» прославился как злейший враг животных. Но эти издержки прозрачности не останавливают героиню, которая c фанатизмом новообращенной сектантки предлагает законодательно обязать все население завести аккаунты в «Сфере» и голосовать через них на выборах. Что даже круче, чем идея голосовать о сносе домов на московском портале «Активный гражданин».

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Impuls Pictures AG
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Impuls Pictures AG
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На этом месте становится даже интересно, потому что писатель Дейв Эггерс, по роману которого снят фильм, и режиссер Джеймс Понсолдт ломают канон подростковой антиутопии, в котором героиня борется против разного рода тоталитарных систем. В «Сфере» она неожиданно «за» – с поправкой на то, что под колпаком должны быть все, начиная с руководства компании-секты.

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Вот тогда заживем. И террористов поймаем. И друзей, даже если они не хотят. И в сортир к вам заглянем, если задержитесь там больше трех минут. И комментарий напишем, какая у вас там разруха. Как только заработает приложение «Активный киноман».

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