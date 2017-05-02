В антиутопии «Сфера» Большой брат стал демократом

На 20-й минуте просмотра «Сферы» я придумал мобильное приложение «Активный киноман». Специально для молодежных антиутопий про высокие технологии. Создатели этих фильмов любят имитировать мессенджеры и выводить на экран комментарии в красивых окошечках. Героиня движется по коридору и обрастает надписями: «вау!», «ты клевая», «твой парень козел». В моем приложении их должны писать зрители (блокировку нецензурной лексики можно предусмотреть: написал слово из трех букв – на экране появился цветочек, написал снова – приложение показывает тебе кукиш и выключается). А пока, без «Активного киномана», смотреть «Сферу» утомительно. Совсем ведь негде написать: «не тормозите, и так провален ритм», «этот диалог – полная чушь» или «вам не совестно размазывать эту жиденькую кашку на два часа?»

Речь идет о мире окончательно победивших социальных сетей, слившихся в одну суперсеть. Даже больше. «Сфера» (на самом деле «Круг» – Circle) – это одновременно Facebook, Google и Apple. Тотальная структура, Большой дружелюбный брат, благодаря которому вы не только заводите друзей, делитесь мыслями о съеденном завтраке и постите котиков, но и следите за своим здоровьем и здоровьем близких, а в случае опасной ситуации получаете немедленную помощь. В начале фильма здешний Стив Джобс в исполнении Тома Хэнкса в дешевых джинсах проводит презентацию нового устройства, которое сделает мир совершенно прозрачным. Это камера-глаз, которую можно незаметно установить где угодно. Парламент пытается запретить повсеместное подглядывание, но прогресс не остановишь. Одна из сенаторов уже готова стать первым «абсолютно прозрачным политиком» и предоставить всем желающим в любое время доступ к своей почте, звонкам и sms.

Ноги так ноги В тексте не упомянута подруга главной героини, которая без особого объяснения причин разочаровывается в «Сфере» и убегает из нее на длинных ногах, заслуживших отдельное внимание. Потому что это ноги актрисы Кэрен Гиллан, игравшей в сериале «Доктор Кто» (версия 2005 г.), где про ее героиню Эми Понд было как-то сказано, что она «сделана из ног и это всем ногам ноги».

А главная героиня, новобранец «Сферы» Мэй (Эмма Уотсон), идет еще дальше – она согласна сделать прозрачной всю свою жизнь минус три минуты на посещение туалета, когда камера-глаз стыдливо выключается. И только ушедший в тень гениальный создатель «Сферы» Тай (Джон Бойега) сокрушенно качает головой и объясняет Мэй, которой почему-то доверяет, что все это до добра не доведет. Подтверждение не заставляет себя долго ждать. Во-первых, Мэй случайно показывает всему миру, как ее мать занимается сексом с отцом, страдающим рассеянным склерозом. Во-вторых, так же случайно становится инициатором травли влюбленного в нее ровесника-соседа, который что-то тихо мастерил из оленьих рогов, а благодаря «Сфере» прославился как злейший враг животных. Но эти издержки прозрачности не останавливают героиню, которая c фанатизмом новообращенной сектантки предлагает законодательно обязать все население завести аккаунты в «Сфере» и голосовать через них на выборах. Что даже круче, чем идея голосовать о сносе домов на московском портале «Активный гражданин».

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На этом месте становится даже интересно, потому что писатель Дейв Эггерс, по роману которого снят фильм, и режиссер Джеймс Понсолдт ломают канон подростковой антиутопии, в котором героиня борется против разного рода тоталитарных систем. В «Сфере» она неожиданно «за» – с поправкой на то, что под колпаком должны быть все, начиная с руководства компании-секты.

Вот тогда заживем. И террористов поймаем. И друзей, даже если они не хотят. И в сортир к вам заглянем, если задержитесь там больше трех минут. И комментарий напишем, какая у вас там разруха. Как только заработает приложение «Активный киноман».