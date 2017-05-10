Фильм Валерия Тодоровского «Большой» не избежал балетной фальши

А ноги-то не те. В финале «Большого», когда главная героиня показывает выдающийся прыжок, ее снимают со спины, но видно, что это другая актриса – та, что играет соперницу-подругу. И понятно почему. У нее более балетная фигура, длиннее ноги, для красивого прыжка лучше взять ее. А подмену заметит не всякий. Фильм Тодоровского вообще не для тех, кто насмотрен в балете. Скорее он рассчитан на тех, для кого Большой – миф. И чьи там ноги, совершенно не важно.

По сюжету это сказка про Золушку из провинции, попавшую в Московскую государственную академию хореографии, где она соревнуется со столичной штучкой из богатой семьи. Обе метят в примы, это признают и педагоги, и товарищи по классу. В начале фильма есть сцена, где героини, выпив бутылку вина, крутят на спор фуэте, кого быстрей укачает, а все остальные делают ставки – на Ольху или на Карину. Не сдается никто – обе бегут в туалет одновременно. Золушку-Ольховскую играет Маргарита Симонова, балерина из Вильнюса, танцующая в Варшаве, но фактурно очень подходящая для типажа провинциалки с характером. Надменную Карину – Анна Исаева, выпускница МГАХ, чья холодная красота кажется воплощением среднестатистических представлений о том, как должна выглядеть эталонная балерина. Дружба-соперничество героинь с детских лет (когда их играют Екатерина Самуйлина и Анастасия Плотникова) до выпускной премьеры «Спящей красавицы» – первая сюжетная линия. Вторая – отношения Золушки с феей, педагогом Белецкой (Алиса Фрейндлих), которая видит в своенравной ученице юную себя. Строго говоря, фей в фильме две, Белецкая и Потоцкий (Александр Домогаров) – опустившийся балетный артист из Золушкиного шахтерского городка, который и отправляет девочку в Москву, разглядев в ней талант. Но роль Фрейндлих, конечно, крупнее, бенефиснее, она прописана подробнее, занимает в сюжете значительный кусок и сидит на актрисе идеально. Некоторое время эта линия вообще кажется главной, но потом провисает, как и другие, прочерченные пунктирней (например, история с приглашенной французской этуалью в исполнении Николя Ле Риша из парижской Гранд-опера).

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Драматургия «Большого» выглядит так, словно бы затевалась с размахом на сериал, но потом авторам пришлось утрамбовывать сюжет, сокращая целые серии до отдельных сцен. В итоге получился не цельный полнометражный фильм, а скорее дайджест многосерийного телепроекта – в этом формате «Большой», вероятно, смотрелся бы органичней. Тем более что интерес тут в подробностях даже не закулисной, а школьной жизни такого специфического заведения, как академия хореографии. Где ходит легенда, что девственность можно потерять от растяжки. А выросшая грудь переводит балерину в костюмерши.

Коллеги классика В фильме звучит главным образом музыка Чайковского, но не только: несколько оригинальных композиций написали Павел Карманов и Анна Друбич. И опытный минималист, и его младшая коллега сработали более чем удачно: написанные ими эпизоды отличаются приятным саундом. Прозрачно и ритмично сыгранные артистами из оркестра «Персимфанс», они не уступают страницам классика ни качеством дансантности, ни объемом пафоса, при этом напоминая, что героини фильма все-таки современные молодые люди.

Но если смотреть «Большой» балетными глазами, то приходится в очередной раз признать, что в кино балет упорно не приживается. Совсем не в силу своей эфемерности – витальность его обитателей способна обогатить не один сценарий. Но мало у кого хватает энтузиазма прорваться сквозь его условность и кастовую закрытость, за два века подвергшиеся минимальной модернизации. Над «Большим» явно трудилась масса консультантов: слух не режет неправильное употребление терминов, глаз – самодеятельные тела. Морщат мелкие детали, когда выпускница прямо с порога балетной академии попадает в прима-балерины (даже выдающиеся таланты, такие как Наталья Осипова или Ольга Смирнова, исполняя главные партии, ждали этого статуса не один год), а Большой театр оказывается обладателем единственной исполнительницы главной партии в «Лебедином озере», хотя во все времена талантов в нем достаточно на десяток Одетт – Одиллий.

Парадоксально, но балетная фальшь в «Большом» возникает именно потому, что авторы стремились сделать его максимально профессиональным. На роли главной героини и ее соперницы они выбрали профессиональных танцовщиц. Но киновыразительность и выразительность пластики – понятия разного рода. Роли достались актрисам, в балете профессиональных вершин не достигшим. Им веришь, пока они находятся вне репетиционных залов и сцены. Но как только они начинают танцевать (собственно, танцевальная часть ролей дублирована минимально), становится очевидно: это – не Большой.

В прокате с 11 мая