Московский дом фотографии открыл новую серию выставок

Новые работы Сары Мун очень странные Евгений Разумный / Ведомости

Нормально четыре выставки, открытые в Московском доме фотографии, относятся к фестивалю «Мода и стиль в фотографии 2017». Но эта биеннале за 20 лет существования утратила четкие тематические очертания. А в раздвинутые рамки легко войдет все, что имеет стиль, а если его нет, то какой смысл выставлять такие фотографии. Так что и новые открытия могли быть и сами по себе, без повода, просто потому, что выставки разные и очень хорошие.

«Бесценные свидетельства» Элизабетты Каталано и «Британия 80-х» Тома Вуда отчетливо демонстрируют стиль – и авторский, и их героев. Фотографии Каталано сделаны в течение полувека, начиная с 1964 г., но лучшие – ранние. Когда герои снимков фотографа, бывшей актрисы Феллини, были полны энергии созидания. Именно воля, трезвость и несокрушимая решительность читаются в лицах и позах портретируемых ею режиссеров и художников. Главные, лучшие свои работы они создали в 70-е. Пьер Паоло Пазолини со сжатыми губами, Микеланджело Пистолетто в пальто с лисьим воротником, Франко Дзеффирелли с сигаретой, Серджо Леоне в бороде и с пуделем, худые и смешливые Гилберт и Джордж и шагающий навстречу зрителю Йозеф Бойс – молодые боги, все представлены в лучшем виде. Стиль панегирика вечен.

Задачи у Тома Вуда были прямо противоположные – принципиальная беспафосность, никаких знаменитостей, только жители провинциальных городов в их повседневном существовании, заснятые исподволь или впрямую, с симпатией и иронией в те же 70-е. В то время такой внезапный и демонстративно случайный, не украшающий ни героев, ни действительность взгляд был нов и моден, но непосредственность, как ни странно, быстро стареет, и фотографии Вуда кажутся сейчас неким фотографическим винтажем.

Сегодняшнюю фотографию представляет уже известный, показанный на различных выставках, проект английского фотографа Ника Брандта «Унаследовать пыль». Это эффектные крупные черно-белые снимки африканских строек и свалок, где Брандт поставил щиты с фотографиями живших когда-то в этих местах животных. Вместо благородных жирафов там теперь подъемные краны, где жили сильные львы – стоят дешевые банальные дома, ковши экскаваторов пародийно рифмуются с головами носорогов. Понятный пафос направлен против человека-разрушителя, но фотографии Брандта очень эффектные и элегически-печальные. Здесь фотограф нашел свою тему и подобрал к ней верный стиль.

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Выставка Сары Мун «Смена состояний» стала неожиданностью для поклонников этого замечательного художника. Она участвует в разных фестивалях и выставках Московского дома фотографии уже два десятилетия, всегда выступая таинственно и поэтично, презирая четкость, игнорируя реальность. Новым циклом Сара Мун нисколько не изменила себе, но удивила большим форматом, который ее очень камерным, всегда тихим фотосочинениям, казалось бы, мало подходит.

Мутные, сложно обработанные, многократно увеличенные фотографии птиц, цветов, женщин похожи на монументальные постимпрессионистские картины или фрески не нашего времени. Им предшествует стихотворение о «странном аромате увяданья». Работы Сары Мун всегда предельно женственны, а на этот раз – абсолютно. И прекрасны в своей поэтической грусти, и еще они очень французские, чувственные, необыкновенные.

До 25 июня и 9 июля