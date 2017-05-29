Бледные копии

Гипсовые макеты – герои выставки Евгений Разумный / Ведомости

Выставка Московского музея современного искусства «Антонио Гауди. Барселона» обстоятельна и скучна. Похожа на пособие к популярной лекции о творчестве архитектора не только великого, но уникального и дерзкого. Копии чертежей, свежие отпечатки старых фотографий, недавно сделанные гипсовые макеты заполняют залы, последовательно представляющие барселонские постройки Гауди. Оригинальных вещей здесь немного, но дубовая дверная рама с тимпаном из Дома Бальо или кусок керамической плитки с крыши Дома Висенс, хотя и несут на себе отпечатки времени, атмосферы подлинности не создают, теряясь в репродукциях.

Пояснительные тексты, такие как «Гауди переформулирует прежнюю функциональную схему, заменяя несущие стены опорами, обеспечивающими гибкость планировки, и внедряя новую систему доступа в квартиры», удобнее читать дома или в библиотеке. Благо о каталонском гении издано множество хорошо иллюстрированных книг, создающих представление если не о величии его архитектуры, то о фантастической, прямо-таки сказочной ее затейливости. Множество сведений есть в интернете.

«Выставка завершается красивым сопоставлением крипты в Колонии Гуэля с собором Саграда Фамилиа», – пишет куратор выставки Чаро Санхуан на сайте музея. Но сравнение это может быть названо красивым только по смыслу, визуально оно совсем невзрачное, с маленькой гипсовой моделью самого знаменитого храма Нового времени, отважного по замыслу, воплощенному благочестию.

До 10 сентября