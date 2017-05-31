В Парке Горького прошел «Политех»

Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: «Политех» для всех

Энтузиасты Политехнического музея провели инсталляции, спектакли, химические и физические шоу-эксперименты, научные лекции и воркшопы Политех

В парке Горького завершился четвертый фестиваль науки, искусства и технологий под названием «Политех». В честь этого союза дисциплин энтузиасты Политехнического музея провели инсталляции, спектакли, химические и физические шоу-эксперименты, научные лекции и воркшопы. Особое внимание уделили перформативному пространству для детей, так что восторженно-удивленные выкрики «смотри, смотри!» или «а как это?» стали узнаваемыми мотивами фестиваля.

Вот несколько захватывающих элементов «Политеха».

«Двойной пульс» – инсталляция в виде полиэтиленового лабиринта, позволяющая почувствовать, бьется ли ваше сердце в такт с каким-либо другим. Объект реагирует на пульс двух сердец и выдает результат в сравнении.

Перформанс «Инферно» рассчитан только на взрослых. В нем, как в иммерсивном театре, стирается грань между актером и зрителем. Участники могли облачиться на сцене в экзоскелеты, управлять которыми позволили компьютеру. Редкая возможность почувствовать себя одновременно беспомощным перед техническим изобретением и всемогущим.

Facebox – изобретение для интернет-зависимых и любителей социальных сетей. Нужно засунуть голову в мини-компьютер и поговорить с совершенно незнакомым человеком, а точнее – с его головой в такой же коробочке напротив. Знакомство неизбежно.

Порадовало, что организаторы фестиваля позаботились о своих гостях: два дня подряд каждый желающий мог посетить площадку «Политеха» в любое время и увидеть все перформансы. Не возникало опасений опоздать на какое-либо шоу, ведь все они повторялись в течение целого дня (каждые 15 или 30 минут). Кроме того, спикеры (будь то химики или физики) так сильно влюблены в науку, что готовы делиться знаниями совершенно безвозмездно – вход на фестиваль сделали свободным. В очередной раз «Политех» позволил приобщиться к науке взрослым и детям, а некоторых даже заразить интересом к ней.