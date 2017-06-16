Россияне стали чаще путешествовать в Германию

В 2016 году они потратили в стране 1,8 млрд евро

Летом 2017 г. во всех трех сегментах туризма – выездном, внутреннем и въездном – наблюдается восстановление турпотока Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне в 2016 г. стали чаще путешествовать в Германию. Об этом сообщает национальный туристический офис Германии в России. По данным немецкого статистического ведомства Statistisches Bundesamt, в I квартале 2017 г. турпоток из России в Германию вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свыше 1,5 млн россиян провели в Германии минимум одну ночь. 88% из них оставались более чем на четыре ночи и 12% на короткий срок – 1-3 ночи. За 2016 г. российские туристы потратили в Германии около 1,8 млрд евро, уточняет туристический офис.

Летом 2017 г. во всех трех сегментах туризма – выездном, внутреннем и въездном – наблюдается восстановление турпотока, рассказывал «Ведомостям» гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. По данным Росстата, в 2016 г. выездной поток продолжал снижаться, хотя темпы падения снизились. В 2016 г. снижение составило 8% до 31,7 млн туристов, в 2015 г. из России выехали 34,4 млн человек (падение по сравнению с 2014 г. – 20%). Траты россиян за границей в I квартале 2017 г. выросли почти на 40% год к году. К такому выводу пришли аналитики UBS, основываясь на данных Global Blue – оператора системы возврата НДС. Покупательная способность путешественников из России начала восстанавливаться в IV квартале 2016 г., но с этого года она растет на 33–46% в месяц

О том, что самым популярным направлением у россиян остается Германия, рассказывала на конференции «Ведомостей» «Туризм и России: инвестиции в будущее» заместитель министра культуры России Алла Манилова. Количество запросов на туры в страны Европейского союза выросло на 61%, сообщала в апреле 2017 г. Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным Aviasales, самыми популярными направлениями на майские праздники стали, показав заметный прирост по проданным билетам, Италия (+105%), Чехия (+109%), Германия (+82%), Испания (+71%), Франция (+144%).

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