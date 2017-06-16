Россияне стали чаще путешествовать в Германию

Летом 2017 г. во всех трех сегментах туризма – выездном, внутреннем и въездном – наблюдается восстановление турпотока
Андрей Гордеев / Ведомости
Россияне в 2016 г. стали чаще путешествовать в Германию. Об этом сообщает национальный туристический офис Германии в России. По данным немецкого статистического ведомства Statistisches Bundesamt, в I квартале 2017 г. турпоток из России в Германию вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свыше 1,5 млн россиян провели в Германии минимум одну ночь. 88% из них оставались более чем на четыре ночи и 12% на короткий срок – 1-3 ночи. За 2016 г. российские туристы потратили в Германии около 1,8 млрд евро, уточняет туристический офис.
Летом 2017 г. во всех трех сегментах туризма – выездном, внутреннем и въездном – наблюдается восстановление турпотока, рассказывал «Ведомостям» гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. По данным Росстата, в 2016 г. выездной поток продолжал снижаться, хотя темпы падения снизились. В 2016 г. снижение составило 8% до 31,7 млн туристов, в 2015 г. из России выехали 34,4 млн человек (падение по сравнению с 2014 г. – 20%). Траты россиян за границей в I квартале 2017 г. выросли почти на 40% год к году. К такому выводу пришли аналитики UBS, основываясь на данных Global Blue – оператора системы возврата НДС. Покупательная способность путешественников из России начала восстанавливаться в IV квартале 2016 г., но с этого года она растет на 33–46% в месяц
О том, что самым популярным направлением у россиян остается Германия, рассказывала на конференции «Ведомостей» «Туризм и России: инвестиции в будущее» заместитель министра культуры России Алла Манилова. Количество запросов на туры в страны Европейского союза выросло на 61%, сообщала в апреле 2017 г. Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным Aviasales, самыми популярными направлениями на майские праздники стали, показав заметный прирост по проданным билетам, Италия (+105%), Чехия (+109%), Германия (+82%), Испания (+71%), Франция (+144%).
Сколько стоит сходить на свидание в разных странах по подсчетам Deutsche Bank
Pixabay
Цюрих. Банковский центр Швейцарии – самый дорогой город для недорогого свидания: паре придется потратить $195,9. Это на 47% больше, чем в Нью-Йорке, для которого соответствующий показатель принят за 100%
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Осло. Столица Норвегии занимает 2-е место со $163,6 (122% к уровню Нью-Йорка). В топ-10 входят и другие скандинавские столицы: Копенгаген (4-е место), Стокгольм (5-е), Хельсинки (8-е)
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Токио. Японская столица замыкает первую тройку. На другой стороне Земли влюбленным придется потратить всего на $0,6 меньше, чем в Осло
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Амстердам. Всего аналитики Deutsche Bank рассчитали стоимость свидания для 47 городов. Столица Нидерландов заняла 6-е место со $134,4, что на 1% дороже, чем в Нью-Йорке
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Нью-Йорк (7-е место). В стоимость недорогого свидания во всех городах включены: поездки на такси, обед или ужин на двоих в пабе или кафе, прохладительные напитки, два билета в кино и пара бутылок пива. В Нью-Йорке на это придется потратить $133,6
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Сан-Франциско (9-е место). На другом побережье США такой набор услуг стоит лишь немногим дешевле – $129,5 (97%)
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Брюссель. Столько же – $129,1 – придется выложить в столице Евросоюза. Этот город один из самых дорогих для романтической пары в ЕС (может быть, цены в столице Бельгии завышены из-за обилия еврочиновников?)
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Лондон (11-е место). Даже в британской столице, которая считается дорогим городом, провести день вдвоем дешевле – $127,9 (96%). Но это так прежде всего для иностранцев, учитывая пересчет из фунтов в доллары: за три года показатель упал на 24% – из-за обвала фунта после референдума по Brexit
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Pixabay
Дублин. Из-за удешевления Лондона столица Ирландии теперь идет сразу вслед за ним со $123 (92% от Нью-Йорка)
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Sidney.com
Cидней. Крупнейший город Австралии – на 15-м месте со $121,1 (91%)
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PhotoXpress
Париж. Город, считающийся самым романтическим на Земле, не так дорог (в материальном плане) для влюбленных, как европейские столицы к северу от него: $117,3, 88% и 17-е место
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Гонконг (20-е место) – один из самых дорогих городов Азии. Здесь за такси, кино и ужин придется заплатить $110,8 (83%)
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Милан (21-е место), в свою очередь, один из самых дорогих городов в Италии. Здесь придется потратить $108,1 (81%) – и это без ночи в гостинице! Между тем в Милане, по подсчетам Deutsche Bank, самые дорогие 5-звездочные отели в мире – $716,1 в день
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Берлин обойдется влюбленной паре подешевле – в $101,4 и 76% от стоимости свидания в Нью-Йорке (24-е место)
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Мадрид. В столице Испании придется отдать пусть не кругленькую, но круглую сумму – ровно $100 (75%, 25-е место)
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Вена. В музыкальной столице Европы, если не ходить в оперу, можно обойтись $99,3 (74%, 27-е место)
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Pixabay
Сингапур. Азиатские города (за исключением Токио и Гонконга) находятся во второй половине списка. Но богатый Сингапур занимает достаточно высокое, 28-е, место – $94,6 (71%)
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PhotoXpress
Шанхай. Один из ведущих городов Китая от него отстает не сильно, занимая 32-е место с $81,6 (61%)
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PhotoXpress
Рио-де-Жанейро (33-е место). Если бы Остап Бендер сегодня попал в город своей мечты, то, реши он пригласить девушку на свидание, ему пришлось бы приготовить тоже $81,6. Но это чисто статистически – великий комбинатор наверняка нашел бы способ не потратить ни цента
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Евгений Разумный / Ведомости
Москва (35-е место). Из-за девальвации рубля стоимость свидания в российской столице подешевела за последние три года сильнее всего – на 33%. Подготовьте $76,8 – и звезды вам в помощь. Провести приятный день вы сможете почти вдвое дешевле, чем в Нью-Йорке (58%)
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Прага. А в красивейшем историческом восточноевропейском городе – более чем в два раза дешевле ($59,2, 44%, 37-е место). И там бесподобное пиво!
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А. Астахова / Ведомости
Стамбул. Еще один богатый историческими достопримечательностями город занял 38-е место. Падение курса лиры на 15% за три года также сделало его более доступным – $57,4 (43%)
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Pixabay
Дели. Дешевизна городов в развивающихся странах Азии делает их весьма популярными среди туристов. А у столицы Индии еще и показатели оказались завораживающими: 44-е место с $44,4 (33% от Нью-Йорка)
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Pixabay
Куала-Лумпур: 45-е место с $44,1 (33%). Deutsche Bank составляет индексы стоимости жизни, различных ее аспектов, товаров и услуг, таких как аренда квартиры или машины, располагаемый доход, цена iPhone, ночь в 5-звездочном отеле и др., в разных странах
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PhotoXpress
Манила. Эти подсчеты позволяют понять, действительно ли курсы валют меняются, чтобы скорректировать сильное расхождения в ценах на аналогичные товары и услуги в разных странах, как о том говорит теория паритета покупательной способности валют. Столица Филиппин в индексе свиданий заняла последнее - 47-е - место с $39,2 (29%)