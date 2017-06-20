«Слушай Тобольск» – иммерсивный спектакль с кусачими комарами

Строго говоря, «Слушай Тобольск» – двухчасовой променад, причем не только в театральном, но и в классическом понимании этого слова Глеб Кузнецов / Фестиваль TERRITORIЯ

Дочь купца Мария оборачивается на шведа Йохана, взятого в плен под Лесней. Композитор Алябьев ежится и поворачивает на улицу Ленина. Таня на улице Мира ждет, когда Сашу примут в пионеры. Тобольский комар – неизбежный, кусавший и Марию с Йоханом, и композитора Алябьева, и Таню с Сашей – жужжит в наушниках и кусает взаправду. Действие спектакля «Слушай Тобольск», который стал итогом лаборатории иммерсивного театра, происходит в наушниках у зрителей, что крайне неудобно по части неизбежности укуса комара.

Глеб Кузнецов / Фестиваль TERRITORIЯ 1/3 Глеб Кузнецов / Фестиваль TERRITORIЯ 2/3 Глеб Кузнецов / Фестиваль TERRITORIЯ 3/3

«Слушай Тобольск» сочинили драматург Екатерина Бондаренко, художник Екатерина Злая, режиссер Галина Зальцман и композитор Леонид Именных. Привезли их в Тобольск на одну из «Арт-лабораторий» фестиваль-школа современного искусства «Территория» и компания «Сибур», организовавшие поход современного театра на нестоличные города. В Тобольске с ними сотрудничали в Драматическом театре им. Ершова и Свободном молодежном театре, актеры которых помогают зрителям ориентироваться в городе и спектакле.

Строго говоря, «Слушай Тобольск» – двухчасовой променад, причем не только в театральном, но и в классическом понимании этого слова. Два десятка зрителей получают наушники в торговом центре, садятся в автобус, а затем от единственного в Сибири белокаменного кремля отправляются в путешествие по улицам и истории Тобольска.

И тут логично провести параллель с самой известной прогулкой в наушниках – спектаклем Remote X немцев Rimini Protokoll, но и формально, и содержательно у «Слушай Тобольск» с ним куда больше различий. Если в Remote голоса компьютерные, в фокусе внимания отношения человека и машины, то в «Слушай Тобольск» голоса все время персонифицируются (текст исполняют Филипп Григорьян и Дарья Мороз). Герои здесь ведут диалог друг с другом, а не со зрителем. Зрителю тут предлагается выстроить диалог с другим героем, Тобольском, который оказывается в этом спектакле неожиданным не только для приезжих, но и для местных жителей. И да, «Слушай Тобольск» вполне мог бы стать серийным и заменить привычные экскурсии в городах с историей.-