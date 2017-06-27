Фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь» стал лидером проката

Зрители моложе 18 лет выставили «Последнему рыцарю» А по шкале CinemaScore Кадр из фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»

Новые «Трансформеры» вышли в Северной Америке не в четверг, как большинство релизов, а в среду. До этого так стартовал только один фильм франшизы – «Трансформеры: Темная сторона Луны», принесший в 2011 г. $97,8 млн за уикенд и $162,6 млн за пять дней. Показатели «Последнего рыцаря», самого дорогого из «Трансформеров», гораздо скромнее: $45,3 млн и $69,1 млн соответственно, но примерно такими и были ожидания.

Зато в международном прокате боевик Майкла Бэя собрал $196,2 млн, из которых $123,4 млн пришлись на Китай, где новые, пятые по счету «Трансформеры» стали самым успешным стартом франшизы, обогнав предыдущего чемпиона – «Трансформеры: Эра истребления» – более чем на $30 млн. Следом в списке с большим отрывом идут Южная Корея ($13 млн), Россия ($8,9 млн), Великобритания ($5,7 млн), Германия ($4,7 млн) и Tайвань ($4,1 млн). На некоторых из этих рынков «Эра истребления», закончившая международный прокат с $858 млн, приносила на старте заметно больше: в России и Великобритании – по $20 млн с лишним, в Южной Корее – $15,8 млн, в Германии – $11,1 млн. Учитывая, что прогнозы финальных сборов «Последнего рыцаря» в национальном прокате – около $130 млн, а стоил он $217 млн, основная работа предстоит на внешних рынках: на этой неделе фильм выйдет во Франции, в июле – в Бразилии и Мексике, в начале августа – в Испании и Японии.

Американская премьерная аудитория разделилась в оценках: зрители моложе 18 лет выставили «Последнему рыцарю» А по шкале CinemaScore, а те, кто старше, оценили фильм на В+. Ну а критики привычно закидали Майкла Бэя гнилыми помидорами – «томатометр» агрегатора кинопрессы Rotten Tomatoes показал лишь 15% положительных рецензий. Маловато в кинокритике молодежи.

По материалам boxofficemojo.com