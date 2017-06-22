Новые «Трансформеры» не только дороже прежних, но и смешнее

А это новый персонаж Кадр из фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»

Это совершенно неописуемо. Каждые пять, нет, каждые две минуты все должны умереть от пули, гранаты, меча, цунами и термоядерного взрыва. Это если ни на кого не наступит трансформер. Или не сметет хвостом динозавр. Или не сожжет огнедышащий дракон (да, режиссер Майкл Бэй тоже смотрит «Игру престолов»). Но все живы. Хотя Земля вот-вот налетит на небесную ось. Нет, уже налетела – и так 35 раз подряд за два с половиной часа. Марк Уолберг в, кажется, главной роли спасает трансформеров, отважных девочек и всех, кого может. Энтони Хопкинс в роли английского аристократа невозмутимо курит трубку в фамильном замке, где стоит тот самый круглый стол, за которым выпивал король Артур. Его робот-дворецкий, срисованный с С-3РО из «Звездных войн», нервничает и норовит дать Уолбергу в лоб. Молодая профессорша из Оксфорда (Лора Хэддок) водит экскурсии по музею, а ей бы мужика хорошего (это не сексизм, а пересказ сюжета). Трансформеров не сосчитать, но мы потеряли лучшего – Оптимуса Прайма! Нет, уже нашли. Нет, снова теряем! Как бессмысленно суетятся все эти военные со своими ракетами, когда автоботы дерутся с десептиконами, а магический браслет лезет Уолбергу в штаны. Нужно срочно найти посох Мерлина! И не отдать его Мегатрону! Овсянка, сэр!

Это так нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно, что хочется вручить Майклу Бэю «Оскара», британский флаг, ковер и телевизор.

Первые «Трансформеры», вышедшие 10 лет назад, кажутся артхаусом. Как там все медленно! Прошел час, а никто еще толком ни с кем не подрался, и мы смотрим историю про подростка, его первую любовь и первую тачку, оказавшуюся инопланетным роботом. Как это теперь далеко. Ледниковый период. Эпоха динозавров и братьев Люмьер.

Дороже всех «Последний рыцарь» – самый дорогой из всех фильмов о трансформерах. По данным imdb.com, его бюджет – $260 млн. Предыдущая серия – «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014) – обошлась в $210 млн и собрала в мировом прокате более $1,1 млрд. Меньше $200 млн стоили только первые и третьи «Трансформеры» ($150 млн и $195 млн соответственно).

На фоне пятых «Трансформеров» супергеройские комиксы про Человека-паука, Человека – летучую мышь, мутантов и Женщину-кошку – образцы железной логики, внятного сюжетосложения и правды характеров. А значит, им пора на свалку истории. Кино по Майклу Бэю – это вспышки сверхновой в зрительском мозгу с периодичностью трижды в минуту. Челюсть отваливается, не успев хрустнуть попкорном. Дэн Браун от зависти съедает все 544 страницы романа «Код да Винчи» в твердом переплете. Потому что его иллюминаты, тамплиеры и секреты Ватикана – суета и тлен рядом с тайной историей трансформеров, которые стояли за спинами рыцарей круглого стола и дали волшебнику Мерлину на хранение посох, убивающий жизнь во Вселенной. Или воскрешающий, не все ли равно. Главное, что он в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, а заяц у Мерлина в гробу, который лежит на дне морском, и найти его может только молодая профессорша, раз уж ей так не везет с мужиками. Но как оживились ее английские тетушки, когда в дверях нарисовался мускулистый Уолберг. Ха-ха, пейте чай, мы пришли посох искать, а не то, что вы подумали.

И уже абсолютно неважно, из какого набора игрушек пришли эти роботы, трансформирующиеся в автомобили. Бэй превратил их в удивительный артефакт, который можно рассматривать с любого ракурса и с любого момента. Такого абсурда не сочиняли Ионеско, Хармс и Альфред Жарри. Вы видели, как английский аристократ выходит к Стоунхенджу на бой с гигантским роботом, а в это время с неба падают кусками не то корневища дубов-колдунов, не то циклопический деревянный забор?

С другой стороны, это настоящий реализм. Много крупных планов, подробно показывающих текстуру материалов и поры на коже. То есть совсем нет ощущения пластмассы, хотя от спецэффектов только успевай уворачиваться.

Но драматургия! Кульминация растянута на час или полтора, за это время успеваешь забыть об отдельных персонажах и целых сюжетных линиях, вспомнить и снова забыть. А спецэффекты продолжают молотить, а герои болтаться между ними, ежесекундно рискуя сломать шею, быть растоптанными, сожженными, взорванными и распыленными на атомы. И когда кажется, что вся Земля разрушена, осталось только Тушино, Уолберг интересуется у профессорши ее планами на завтра.

Не поверите, но она совершенно свободна и будет ждать в библиотеке.

В прокате с 22 июня