В подмосковном Архангельском прошел XIV фестиваль «Усадьба jazz»

Состав участников оказался так же пестр, как и коллекция музыкальных стилей

Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: День выбора

Костюмированное дефиле стало частью праздника Наталья Шарапова / Ведомости

Фестиваль «Усадьба jazz» – 2017 собрал около 20 коллективов из семи стран. Весь субботний день на территории усадьбы звучал отнюдь не только джаз. И можно сказать, что его было меньше, чем других вместе взятых направлений – таких как поп, инди-поп, ритм-энд-блюз, инди-рок, хип-хоп, фолк и этно.

Просторные владения династии Юсуповых поделили на несколько зон, каждая имела свою индивидуальную программу. Уютное пространство рядом со сценой «Аристократ» оборудовали креслами, но это не обязало слушателей сидеть. Как только тучи рассеялись и на сцену вышел Большой джазовый оркестр Петра Востокова, публика оживилась. Оркестр исполнил несколько композиций в стиле классического джаза Глена Миллера со свойственным оригиналу блеском медных и по-хорошему наивным юмором в импровизациях.

Тем временем на сцене «Индикатор» зажигала молодая группа из Великобритании Ezra Collective. Победители конкурса Yamaha Jazz Experience продемонстрировали полную свободу современного инструментального джаза: в одной композиции англичане смешивали ритмы регги, африканский бит, легкий свинг и даже элементы хип-хопа.

Пожалуй, самой привлекательной сценой «Усадьбы jazz» оказался «Партер» – там было больше всего слушателей и самые интересные артисты.

Российская группа Pompeya в квартетном составе – наиболее часто приглашаемый организаторами летних фестивалей коллектив: от их треков, ориентированных на инди-поп 70–90-х, на открытом воздухе поклонникам сносит голову. Любимый многими саундтрек «90» в духе группы The Smiths заставил часть аудитории подняться с пледов и начать двигаться в ритме инди-рок под летящий и немного приторный вокал Даниила Борда. Только после повторного исполнения «90» музыканты покинули сцену.

Им на смену с дебютным выступлением в России вышла израильская певица и актриса Эстер Рада, не скрывающая влияний американской певицы Нины Симон и африканского джазмена Мулату Астатке. В манеру вокалистки вмешались этнические мотивы ее родины Эфиопии, джаз-фанка, соула и даже элементы хип-хопа. Эстер Рада – мастер импровизации и гармоничного соединения множества стилей. Миниатюрная певица обладает мощным тембром, схожим с голосами Эмми Уайнхаус и Эллы Фицджеральд.

После завершения программы Эстер Рады публика разделилась надвое. Одни переместились к сцене «Аристократ», чтобы услышать гитариста и певца из США Рауля Мидона. Слепой от рождения музыкант создал образ человека-оркестра: в начале карьеры он одновременно играл на гитаре и перкуссии, благодаря чему первые альбомы записывал почти в одиночку. Своей игрой музыкант напомнил лучшие композиции Эрика Клэптона – такие же романтичные с прихотливой ритмикой.

Другая часть слушателей ринулась к сцене «Индикатор», где распевала свои композиции молодая, не так давно набравшая популярность на iTunes певица Manizha. Ее треки на русском и английском, уже известные по альбому этого года под названием Manuscript, собрали у сцены плотный трафик поклонников.

Завершила фестиваль Нино Катамадзе – бессменный хедлайнер «Усадьбы jazz». На этот раз в ее импровизацию вплелись грузинские мотивы, которые шли низкому тембру харизматичной певицы.

Опен-эйр этого года посвятили экологии и благотворительности – доходы от собранного и переработанного пластика отправят в помощь детям-сиротам. На открытии фестиваля генеральный продюсер Мария Семушкина «оживила» искусственное дерево вблизи главной сцены, повесив на него браслет. Эта акция направлена на сохранение древних лесов самшита (средства от проданных браслетов пойдут на благо дерева – символа «Усадьбы»).

Многостилевая 14-я «Усадьба jazz» не уступила предыдущим и, скорее, даже превзошла ожидания многих, оставив простор для воображения – каким будет следующий, 15-й фестиваль.-

Архангельское