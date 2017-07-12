Cirque du Soleil весь июль играет в Сочи «Тотем»

В шоу «Тотем» первобытное всегда рядом с современным Анна Иванцова

Лепаж поставил «Тотем» еще в 2010 г., но удивительно, что сегодня цирковое шоу кажется неожиданным предвестником его очень личного моноспектакля «887», сыгранного на Чеховском фестивале. Особенно если посмотреть эти две работы канадца, работающего не только в театре, но и в опере, кино и шоу, подряд.

В «Тотеме» первобытное постоянно соседствует с современным. Тут есть представители древних племен и офисный мужчина в галстуке и костюме, пляжные тусовщики («Мама, я в Сочи!») и профессор, похожий на Дарвина, клоун-рыбак, вылавливающий вместе с рыбой бутылку с чем-то покрепче, и квебекский индеец, поющий на родном языке. Шоу, которое начинается номером на перекладинах, напоминающих гигантский остов черепашьего панциря, заканчивается номером «Русские палки» (это название дисциплины, придуманной еще в советском цирке).

Артисты в космических шлемах и костюмах с южноамериканскими узорами, отталкиваясь от палок, взлетают в небо или в космос (кстати, в номере используется фотография Земли, снятая основателем Cirque du Soleil Ги Лалиберте на борту МКС).

А между этими номерами – танец на одноколесных унициклах и чашах (привет изобретению колеса), пляжное трио – одна девушка и два юноши под болливудские мотивы на кольцах, эквилибрист на платформе – песочных часах, современные влюбленные, дразнящие друг друга на трапеции (как всегда в Cirque du Soleil и как обычно в жизни – без страховки), древняя свадебная церемония роллеров, вращающихся на платформе, похожей на ритуальный бубен. Режиссер, пользующийся технологическими средствами для создания визуальных чудес, встречается с интернациональной труппой Cirque du Soleil уже во второй раз. И излишне говорить, что все технически совершенные трюки сложены Лепажем в герметичный, несмотря на простоту формы, пазл. Интересней другое.

Техника и география «Тотем» – первое шоу Cirque du Soleil, изначально созданное так, чтобы его можно было показывать как на различных аренах, так и под собственным большим куполом, не меняя существенно сценографию и оборудование. За время своего существования «Тотем» побывал в 36 городах Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Японии и Сингапуре.

Лепаж пересказывает историю человечества, живущего на одной планете и в одном мире, вне зависимости от границ и национальностей, с интонацией человека мира и при этом – квебекца. Того самого, который потом поставит «887», где сконструирует на сцене дом своего детства и расскажет, как его не взяли в частную школу из-за отца-таксиста, слушавшего Нэнси Синатру и морщившегося от местных перепевок хитов. В «Тотеме» этот дом 887 – целый мир, возникающий из воды, которая в финале рябит так, что напоминает то про «Кувшинки» Моне, то про сцену тонущей Офелии из московского спектакля Лепажа «Гамлет. Коллаж» (художник обеих постановок – Карл Фийон, окончивший ту же Квебекскую консерваторию, что и Лепаж, и сделавший с Лепажем более 15 спектаклей).

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Настоящий хозяин этого дома – певец шоу «Тотем», коренной канадец, представитель первого народа Квебека Кристиан Сандаква Лавю. Он родился и вырос в резервации. В эту резервацию Лепаж с командой приехал, решив, что индейцы – это те, кто сегодня обеспечивает связь с природой и происхождением человека. Все тексты песен для шоу Лавю написал на родном языке – на протяжении обоих актов шоу, в котором играют представители 12 стран, звучит язык квебекских индейцев. И первенство этого голоса в постановке человека, ощущаемого себя прежде всего квебекцем и только потом режиссером, кажется сегодня невероятно важным. Особенно в мире, где, с одной стороны, все стремятся к глобальности, а с другой – отделяются друг от друга бесконечными кордонами и заборами, которые в постолимпийском Сочи на каждом шагу.

Сочи